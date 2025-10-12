San Martín se juega su chance de seguir en el Federal A.

Atlético San Martín se enfrenta con Sarmiento de La Banda, en Santiago del Estero, en el partido de vuelta de los 16vos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

El cotejo se jugará el estadio Ciudad de La Banda. desde las 17, y con el arbitraje de Gustavo Federico Benítes, de Salta.

san martin vs sarmiento LB

En el partido de ida igualaron sin goles y por eso la serie se definirá esta tarde, con ventaja deportiva para el elenco santiagueño porque viene de la Zona Campeonato y el Albirrojo tuvo que disputar la Reválida.

El Chacarero terminó tercero en la Zona 1 de la Fase Reválida, mientras que su rival finalizó quinto en la Zona B de la segunda fase del Torneo Federal A.

El equipo dirigido por Christian Corrales buscará lograr un triunfo para asegurar la clasificación a la siguiente instancia y esto será horas después de un conflicto en el que sus jugadores estuvieron cerca de no viajar por una deuda.

El ganador de esta llave avanzará a los octavos de final de la Fase Reválida y continuará en la lucha por uno de los ascensos a la Primera Nacional.

Probables formaciones:

Sarmiento de La Banda: Juan Mendonça, Rodrigo Herrera, Axel Ochoa, Agustín Solveyra, Juan Caviglia, Gaspar Triverio, Iván Garzón, Axel Pinto, Matías Domínguez, Israel Roldán y Lucas Lezcano. DT: Cristian Molins.

Atlético San Martín: Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Marital; Emanuel Décimo, Iván Paz; Emiliano Gómez, Ignacio Castro, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales.

Estadio: Ciudad de La Banda

Árbitro: Gustavo Benitez (Salta)

Hora: 17

