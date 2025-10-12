El Chacarero terminó tercero en la Zona 1 de la Fase Reválida, mientras que su rival finalizó quinto en la Zona B de la segunda fase del Torneo Federal A.

El equipo dirigido por Christian Corrales buscará lograr un triunfo para asegurar la clasificación a la siguiente instancia y esto será horas después de un conflicto en el que sus jugadores estuvieron cerca de no viajar por una deuda.

El ganador de esta llave avanzará a los octavos de final de la Fase Reválida y continuará en la lucha por uno de los ascensos a la Primera Nacional.

Probables formaciones:

Sarmiento de La Banda: Juan Mendonça, Rodrigo Herrera, Axel Ochoa, Agustín Solveyra, Juan Caviglia, Gaspar Triverio, Iván Garzón, Axel Pinto, Matías Domínguez, Israel Roldán y Lucas Lezcano. DT: Cristian Molins.

Atlético San Martín: Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Marital; Emanuel Décimo, Iván Paz; Emiliano Gómez, Ignacio Castro, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales.

Estadio: Ciudad de La Banda

Árbitro: Gustavo Benitez (Salta)

Hora: 17