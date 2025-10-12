Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1977227017427779880&partner=&hide_thread=false
Mientras que el Expreso que orienta Walter Ribonetto viene de empatar 1 a 1 de local con Independiente de Avellaneda y acumula cuatro partidos sin ganar (una derrota y 3 empates). Necesita de un triunfo para poder subir en la tabla anual y salir de la zona incómoda del descenso (le lleva sólo 3 unidades al penúltimo, San Martín de San Juan y 5 al último, Aldosivi).
Los banderazos de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz
Los fanáticos leprosos se congregaron este sábado por la noche junto al plantel y armaron una gran fiesta. Mientras que los seguidores del Tomba estuvieron temprano en la tarde mendocina en el Feliciano Gambarte con los jugadores dándoles ánimo para el trascendental partido de este domingo.
Los hinchas tombinos le pusieron pasión al banderazo en el Gambarte.
Así fue la espera de los fanas de ambos cuadros (como dirían nuestros abuelos) para tamaño enfrentamiento.
Está todo preparado para que sea un gran partido en el Parque, donde habrá sólo hinchas locales. La mesa está servida, sólo falta el menú y que el atractivo choque entre equipos mendocinos (en el 2026 se les sumará Gimnasia y Esgrima, que este sábado ascendió a Primera tras vencer por penales a Deportivo Madryn en el estadio de Platense) sea una verdadera fiesta, sin problemas y en paz.