Los hinchas de Independiente Rivadavia y de Godoy Cruz mostraron su pasión a más no poder, ya sienten en sus venas el atrayente partido, que se jugará este domingo a las 16.45 en el estadio Bautista Gargantini, por el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Los seguidores de ambos clubes populosos realizaron un banderazo en sus respectivos estadios ante una multitud.

La Lepra y el Tomba, el Azul y el Bodeguero, se verán las caras una vez más en Primera, esta vez por la fecha 12 del certamen local.

El plantel de Independiente Rivadavia vivió el banderazo con sus hinchas.

El equipo dirigido por Alfredo Jesús Berti viene de igualar sin goles con Racing, en Avellaneda. Lleva cuatro partidos sin ganar, con una derrota y tres empates seguidos.

Mientras que el Expreso que orienta Walter Ribonetto viene de empatar 1 a 1 de local con Independiente de Avellaneda y acumula cuatro partidos sin ganar (una derrota y 3 empates). Necesita de un triunfo para poder subir en la tabla anual y salir de la zona incómoda del descenso (le lleva sólo 3 unidades al penúltimo, San Martín de San Juan y 5 al último, Aldosivi).

Los banderazos de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

Los fanáticos leprosos se congregaron este sábado por la noche junto al plantel y armaron una gran fiesta. Mientras que los seguidores del Tomba estuvieron temprano en la tarde mendocina en el Feliciano Gambarte con los jugadores dándoles ánimo para el trascendental partido de este domingo.

Los hinchas tombinos le pusieron pasión al banderazo en el Gambarte.

Así fue la espera de los fanas de ambos cuadros (como dirían nuestros abuelos) para tamaño enfrentamiento.

Está todo preparado para que sea un gran partido en el Parque, donde habrá sólo hinchas locales. La mesa está servida, sólo falta el menú y que el atractivo choque entre equipos mendocinos (en el 2026 se les sumará Gimnasia y Esgrima, que este sábado ascendió a Primera tras vencer por penales a Deportivo Madryn en el estadio de Platense) sea una verdadera fiesta, sin problemas y en paz.

