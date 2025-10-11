Inicio Fútbol Lionel Messi
Messi metió un golazo para Inter Miami y sus compañeros de la Selección argentina lo festejaron

El Inter Miami goleó este sábado a Atlanta United por 3 a 0, por la MLS, con un golazo de Lionel Messi

UNO
El Inter Miami goleó este sábado a Atlanta United por 3 a 0 -con un golazo del astro Lionel Messi- por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025. Leo, que aspira a ser el goleador del certamen estadounidense, fue liberado por el DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni y jugó para su equipo este importante partido.

En el Chase Stadium, el conjunto que dirige Javier Mascherano -el ex jugador del equipo albiceleste- cerró de la mejor manera la fase de grupos y algunos jugadores de la Scaloneta acompañaron a La Pulga en este cotejo.

Algunos de los integrantes de la Selección argentina fueron a ver a Messi.

Fue un hecho llamativo, pero Messi tras no jugar el viernes en el triunfo amistoso de la Selección Argentina por 1 a 0 sobre Veneziela, jugó para Inter Miami este partido para luego regresar a la concentración nacional.

Así, Messi fue titular en las “Garzas” y antes del cierre de la primera mitad, marcó un golazo para el 1-0.

Baltasar Rodríguez recuperó la pelota cerca del arco defendido por Jayden Hibbert, de Atlanta United, y se la pasó al 10 de Inter Miami. Lionel Messi, con mucha frialdad, tomó la pelota, se adelantó y la clavó al ángulo para el necesario 1-0.

Messi fue liberado por Scaloni y jugó para Inter Miami.

Philadelphia Union ya se llevó el Supporters' Shield (es el título que le dan al equipo que mayor cantidad de puntos suma en el año), por lo que Inter Miami no puede ganar ese trofeo.

Messi y sus números impecables

El jugador de 38 años suma 885 goles y 396 asistencias entre los 1128 partidos oficiales que disputó como profesional entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), la selección argentina (112 goles y 58 asistencias en 193 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos) e Inter Miami (67 goles y 35 asistencias en 81 partidos).

