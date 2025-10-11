Messi metió un golazo para Inter Miami y sus compañeros de la Selección argentina lo festejaron

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1977169230018892066&partner=&hide_thread=false ¿Golazo de Lionel Messi en Inter Miami? Golazo de Lionel Messi en Inter Miami. Empezó como titular ante Atlanta United. Dibujó esta hermosura. Extraordinary. Always pic.twitter.com/PQhvageGIP — VSports Team (@VSportsTM) October 12, 2025

Así, Messi fue titular en las “Garzas” y antes del cierre de la primera mitad, marcó un golazo para el 1-0.

Baltasar Rodríguez recuperó la pelota cerca del arco defendido por Jayden Hibbert, de Atlanta United, y se la pasó al 10 de Inter Miami. Lionel Messi, con mucha frialdad, tomó la pelota, se adelantó y la clavó al ángulo para el necesario 1-0.

messi-1 Messi fue liberado por Scaloni y jugó para Inter Miami.

Philadelphia Union ya se llevó el Supporters' Shield (es el título que le dan al equipo que mayor cantidad de puntos suma en el año), por lo que Inter Miami no puede ganar ese trofeo.

Messi y sus números impecables

El jugador de 38 años suma 885 goles y 396 asistencias entre los 1128 partidos oficiales que disputó como profesional entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), la selección argentina (112 goles y 58 asistencias en 193 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos) e Inter Miami (67 goles y 35 asistencias en 81 partidos).