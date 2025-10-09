Convocados por Lionel Scaloni La lista de convocados por Lionel Scaloni y con la 10 estará Lionel Messi.

Uno de ellos fue la gran sorpresa que hizo emocionar hasta las lágrimas a Gustavo Costas: el arquero de Racing Facundo Cambeses tuvo su primer llamado a la Selección argentina. Desde River viajaron Lautaro Rivero, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña; y Boca aportó la calidad de Leandro Paredes.

Esto provocó cierta incomodidad en los tres equipos afectados. Más allá de la alegría y orgullo que tiene el técnico de la Acadé, el arquero de 28 años se ganó el puesto como titular debido a sus buenas actuaciones y ahora Costas deberá recurrir a una alternativa para jugar contra Banfield.

La situación de Boca es atípica ya que debía jugar contra Barracas Central, pero el fallecimiento de Miguel Ángel Russo conllevó a que el partido se vea aplazado, por lo tanto, Leandro Paredes podrá disputar el encuentro.

Marcelo Gallardo fue el más perjudicado ya que a los tres convocados a la Selección argentina, se le suman Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño que jugarán para Colombia y Matías Galarza que hará lo propio para la selección de Paraguay.

¿Lionel Messi jugará el amistoso de la Selección argentina contra Venezuela?

El 10 de octubre se enfrentará a partir de las 21 la Selección argentina contra la de Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y todo indica que Lionel Messi no disputará el partido.

Lionel Messi - entrenando Lionel Messi entrenando con la Selección argentina.

El motivo es que el sábado el Inter Miami jugará el último partido de la fase regular frente a Atlanta United a las 20.30 y el conjunto dirigido por Javier Mascherano necesita una victoria que los deje mejor ubicados de cara a los play off.

Luego el crack argentino si se reincorporará a la Selección argentina con el objetivo de jugar algunos minutos en el partido contra Puerto Rico, a disputarse el martes en Chase Stadium, estadio de Inter Miami, y con horario a confirmar.