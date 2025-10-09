Está en Netflix, tiene 7 capítulos y se inspira en el estilo de películas de los 80

La crítica especializada dejó muy buenas reseñas de la serie, y a esto se le suma la gran recepción que tuvo de parte de los suscriptores del catálogo de series y películas de Netflix. Lamentablemente y sorpresivamente, esta serie recibió la cancelación en la plataforma, inclusive luego de haber sido renovada provisionalmente para una segunda temporada, y nunca se supo qué ocurrió.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2020, y desde entonces quedó marcada como una de las ofertas estrenadas durante el COVID-19 en la plataforma.

Embed - Esta mierda me supera | Avance oficial | Netflix | 26 de febrero

Netflix: de qué trata la serie Esta mierda me supera

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de tan solo 7 capítulos, Esta mierda me supera centra su historia en: “Syd se enfrenta al caos de la escuela, los dramas familiares y el amor no correspondido que siente por su mejor amiga mientras intenta controlar sus nuevos poderes”.

La serie es muy atractiva, y es que aporta a Netflix una historia dramática, con tintes fríos y de ciencia ficción, irresistibles.

Reparto de Esta mierda me supera, serie de Netflix

Sophia Lillis como Sydney Novak.

Sofia Bryant como Dina.

Wyatt Oleff como Stanley Barber.

Kathleen Rose Perkins como Maggie Novak.

Richard Ellis como Bradley Lewis.

David Theune como Profesor File.

Aidan Wojtak-Hissong como Liam Novak.

