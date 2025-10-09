Está en Netflix, tiene 7 capítulos y se inspira en el estilo de películas de los 80

La crítica especializada dejó muy buenas reseñas de la serie, y a esto se le suma la gran recepción que tuvo de parte de los suscriptores del catálogo de series y películas de Netflix. Lamentablemente y sorpresivamente, esta serie recibió la cancelación en la plataforma, inclusive luego de haber sido renovada provisionalmente para una segunda temporada, y nunca se supo qué ocurrió.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2020, y desde entonces quedó marcada como una de las ofertas estrenadas durante el COVID-19 en la plataforma.
Embed - Esta mierda me supera | Avance oficial | Netflix | 26 de febrero
Netflix: de qué trata la serie Esta mierda me supera
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de tan solo 7 capítulos, Esta mierda me supera centra su historia en: “Syd se enfrenta al caos de la escuela, los dramas familiares y el amor no correspondido que siente por su mejor amiga mientras intenta controlar sus nuevos poderes”.
La serie es muy atractiva, y es que aporta a Netflix una historia dramática, con tintes fríos y de ciencia ficción, irresistibles.
Reparto de Esta mierda me supera, serie de Netflix
- Sophia Lillis como Sydney Novak.
- Sofia Bryant como Dina.
- Wyatt Oleff como Stanley Barber.
- Kathleen Rose Perkins como Maggie Novak.
- Richard Ellis como Bradley Lewis.
- David Theune como Profesor File.
- Aidan Wojtak-Hissong como Liam Novak.
Dónde ver la serie Esta mierda me supera, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Esta mierda me supera se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie I Am Not Okay with This se puede ver en Netflix.
- España: la serie Esta mierda me supera se puede ver en Netflix.