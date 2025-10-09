Está en Netflix

Está en Netflix, tiene 7 capítulos y se inspira en el estilo de películas de los 80

Netflix tiene un holgado y variado catálogo de series y películas para los suscriptores. Una serie llegó a la plataforma para competir con una de las historias juveniles más atrapantes de los últimos tiempos, y es que con solo 7 capítulos y su inspiración tomada en película de los 80, se convirtió en un éxito total: Esta mierda me supera.

Estamos frente a una nueva joya del catálogo de series y películas de producción estadounidense de Netflix, y es que todo relato proveniente de este país, se convierte en un éxito automáticamente en la plataforma. Esta serie sumó un relato repleto de tintes sombríos y oscuros, con referencias directas e indirectas a Stephen King, además de técnicas inspiradas en películas teens de los 80.

La serie de Netflix tuvo un gran éxito al momento del estreno.

Hay que tener en cuenta que uno de los puntos más destacados que tiene esta serie, es que es una oferta de Netflix muy corta, ya que tiene apenas 7 capítulos y que no superan los 25 minutos de duración cada uno. Un detalle que pasó completamente desapercibido entre los suscriptores, es que la oferta del catálogo reúne a los dos protagonistas de IT, Sophia Lillis (Sydney Novak) y Wyatt Oleff (Stanley Barber).

La crítica especializada dejó muy buenas reseñas de la serie, y a esto se le suma la gran recepción que tuvo de parte de los suscriptores del catálogo de series y películas de Netflix. Lamentablemente y sorpresivamente, esta serie recibió la cancelación en la plataforma, inclusive luego de haber sido renovada provisionalmente para una segunda temporada, y nunca se supo qué ocurrió.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2020, y desde entonces quedó marcada como una de las ofertas estrenadas durante el COVID-19 en la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Esta mierda me supera

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de tan solo 7 capítulos, Esta mierda me supera centra su historia en: “Syd se enfrenta al caos de la escuela, los dramas familiares y el amor no correspondido que siente por su mejor amiga mientras intenta controlar sus nuevos poderes”.

La serie es muy atractiva, y es que aporta a Netflix una historia dramática, con tintes fríos y de ciencia ficción, irresistibles.

Reparto de Esta mierda me supera, serie de Netflix

  • Sophia Lillis como Sydney Novak.
  • Sofia Bryant como Dina.
  • Wyatt Oleff como Stanley Barber.
  • Kathleen Rose Perkins como Maggie Novak.
  • Richard Ellis como Bradley Lewis.
  • David Theune como Profesor File.
  • Aidan Wojtak-Hissong como Liam Novak.

Dónde ver la serie Esta mierda me supera, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Esta mierda me supera se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie I Am Not Okay with This se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Esta mierda me supera se puede ver en Netflix.

