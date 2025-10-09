Esta serie exquisita y que cuenta con grandes actuaciones, logró cautivar a los usuarios de Netflix durante 18 capítulos, estrenados en a fines de julio de 2025.
netflix-pecados-inconfesables-serie
La serie de Netflix es una joya dramática que tiene escenas muy subidas de tono.
Netflix: de qué trata la serie Pecados inconfesables
Helena (Zuria Vega) es la protagonista principal de la serie. Está casada con Claudio (Erik Hayser) y no la pasa muy bien ya que él es demasiado controlador. Para poder buscarle un verdadero sentido a su vida, Helena comienza una aventura amorosa y bastante subida de tono con Iván (Andrés Baida), un hombre más chico de edad y bastante, que la hace sentir una mujer respetada. El drama se encrudece cuando su esposo desaparece y Helena pasa a ser la principal sospechosa de esa desaparición. Por supuesto que las traiciones y secretos estarán a la orden del día.
netflix-serie-pecados-inconfesables
Este drama romántico de Netflix es especial para maratonear el fin de semana.
Reparto de Pecados inconfesables, serie de Netflix
Tráiler de Pecados inconfesables, serie de Netflix
Pecados inconfesables | Tráiler oficial | Netflix
Dónde ver la serie Pecados inconfesables, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Pecados inconfesables se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Pecados inconfesables se puede ver en Netflix.
- España: la serie Pecados inconfesables se puede ver en Netflix.