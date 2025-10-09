Este drama romántico de origen mexicano y uno de los grandes aciertos de Netflix este 2025, cuenta con los papeles protagónicos de Zuria Vega, Erik Hayser y Andrés Baida, muy bien complementados para alcanzar el éxito.

La trama de la serie tiene en el centro de la escena a una mujer que decide aventurarse en un romance prohibido, tras la conducta abusiva de su esposo. Pero no todo le sale como lo tenía planeado.