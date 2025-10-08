La serie arrojó muy buenas impresiones apenas saltó al catálogo y forma parte del grueso de grandes novedades de Netflix.
El estreno tiene en su trama a un asesino que escapa de sus enemigos luego de ser traicionado. En esa huida, Néro busca a su hija, a quien abandonó cuando nació.
En medio de una gran expectativa, la serie de Netflix se estrenó este miércoles 8 de octubre de 2025, prometiendo dejar su marca en el top de las más vistas.
netflix-nero-serie
El actor francés Pio Marmaï interpreta a Néro en la nueva serie de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Néro
La serie que acaba de llegar a Netflix transcurre en la Francia de 1504 y tiene como protagonista a Néro (Pio Marmaï), un asesino despiadado y frío que se vuelve a juntar con su hija Perla (Alice Isaac), a quien había abandonado cuando nació. Ahora, Néro tiene la misión de protegerla de enemigos mortales y fuerzas malignas, en un viaje que emprenderán juntos, acompañados de un grupo de personas bastante imprevisible.
netflix-serie-nero
La nueva serie de Netflix tiene 8 capítulos de drama y acción.
Reparto de Néro, serie de Netflix
- Pio Marmaï (Néro)
- Alice Isaaz (Perla)
- Olivier Gourmet
- Louis-Do de Lecquesaing
- Camille Razat
- Yann Gael
- David Talbot
Tráiler de Néro, serie de Netflix
Embed - Néro | Tráiler oficial | Netflix
Dónde ver la serie Néro, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Néro se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Néro the assassin se puede ver en Netflix.
- España: la serie Néro se puede ver en Netflix.