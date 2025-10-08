El actor Pio Marmaï arrasa con su papel protagónico en la serie de Netflix.

En la recta final del 2025, la plataforma de Netflix realizó un estreno muy esperado y que promete volar muy alto en el ranking de reproducciones. Se trata de la serie Néro, una apuesta del gigante de streaming que comenzó a causar grandes sensaciones entre los usuarios de todo el mundo.

Néro es una serie francesa de 8 capítulos que es perfecta para maratonear, comenzar a ver entre semana y finalizarla el finde.

Esta propuesta de Netflix es un drama histórico con mucha acción, que transcurre en el siglo XVI y es perfecta para adentrarse en una aventura atrapante, de las mejores entre todas las series y películas.

La serie arrojó muy buenas impresiones apenas saltó al catálogo y forma parte del grueso de grandes novedades de Netflix.

El estreno tiene en su trama a un asesino que escapa de sus enemigos luego de ser traicionado. En esa huida, Néro busca a su hija, a quien abandonó cuando nació.

En medio de una gran expectativa, la serie de Netflix se estrenó este miércoles 8 de octubre de 2025, prometiendo dejar su marca en el top de las más vistas.

netflix-nero-serie
El actor francés Pio Marmaï interpreta a Néro en la nueva serie de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Néro

La serie que acaba de llegar a Netflix transcurre en la Francia de 1504 y tiene como protagonista a Néro (Pio Marmaï), un asesino despiadado y frío que se vuelve a juntar con su hija Perla (Alice Isaac), a quien había abandonado cuando nació. Ahora, Néro tiene la misión de protegerla de enemigos mortales y fuerzas malignas, en un viaje que emprenderán juntos, acompañados de un grupo de personas bastante imprevisible.

netflix-serie-nero
La nueva serie de Netflix tiene 8 capítulos de drama y acción.

Reparto de Néro, serie de Netflix

  • Pio Marmaï (Néro)
  • Alice Isaaz (Perla)
  • Olivier Gourmet
  • Louis-Do de Lecquesaing
  • Camille Razat
  • Yann Gael
  • David Talbot

Tráiler de Néro, serie de Netflix

Embed - Néro | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie Néro, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Néro se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Néro the assassin se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Néro se puede ver en Netflix.

