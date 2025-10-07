Inicio Series y películas Netflix
Netflix: recién se estrena la película dramática más esperada del 2025 y la expectativa es inmensa

Apenas llegó a Netflix, este drama con Cillian Murphy, se convirtió en una de las más vistas y destacas entre todas las series y películas

Miguel Guayama
El actor Cillian Murphy interpreta a Steve en la película de Netflix.

Hubo que esperar octubre de 2025 para poder ver una película que valga la pena. Es que para muchos se acaba de estrenar la mejor producción entre todas las series y películas en lo que va del año y no para de sumar reproducciones en la plataforma de Netflix.

Se trata de la película Steve, una obra maestra irlandesa de drama extremo, que está protagonizada por el actor Cillian Murphy, muy reconocido por interpretaciones en varias series y películas como Peaky Blinders y Oppenheimer, entrega con la que ganó un Premio Oscar a Mejor Actor.

La nueva película de Netflix gira en torno a una escuela para niños que tienen muchas dificultades sociales, en su gran mayoría con graves problemas de comportamiento.

Steve es una película que está escrita por Max Porter, dirigida por Tim Mielants y que logró sacarle las mejores repercusiones a la crítica del cine mundial.

Este intenso drama que te dejará reflexionando por tratar en primera persona la desesperanza de una generación atrapada entre el abandono y la rabia, llegó a la la plataforma de Netflix el 4 de octubre de 2025, con una duración de 1 hora y 33 minutos.

Steve (Cillian Murphy), junto varios internos del reformatorio en la pel&iacute;cula de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Steve

La nueva película que desembarcó en Netflix, sigue los pasos de Steve (Cillian Murphy), director de un reformatorio para jóvenes problemáticos. Intentando controlar su salud mental ante semejante desafío diario, Steve tendrá que lidiar con distintas personalidades de los internos, violentas y frágiles, marcadas en todos los casos por un duro episodio del pasado, pero con perspectivas a futuro que ilusionan.

Este drama de Netflix es uno de los m&aacute;s impactantes del 2025.

Reparto de Steve, película de Netflix

  • Cillian Murphy (Steve)
  • Tracey Ullman (Amanda)
  • Jay Lycurgo (Shy)
  • Simbi Ajikawo (Shola)
  • Emily Watson (Jenny)
  • Douggie McMeekin (Andy)
  • Youssef Kerkour (Owen)
  • Luke Ayres (Jamie)

Tráiler de Steve, película de Netflix

Dónde ver la película Steve, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Steve se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Steve se puede ver en Netflix.
  • España: la película Steve se puede ver en Netflix.

