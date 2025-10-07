Netflix: recién se estrena la película dramática más esperada del 2025 y la expectativa es inmensa

Steve es una película que está escrita por Max Porter, dirigida por Tim Mielants y que logró sacarle las mejores repercusiones a la crítica del cine mundial.

Este intenso drama que te dejará reflexionando por tratar en primera persona la desesperanza de una generación atrapada entre el abandono y la rabia, llegó a la la plataforma de Netflix el 4 de octubre de 2025, con una duración de 1 hora y 33 minutos.

netflix-pelicula-steve Steve (Cillian Murphy), junto varios internos del reformatorio en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Steve

La nueva película que desembarcó en Netflix, sigue los pasos de Steve (Cillian Murphy), director de un reformatorio para jóvenes problemáticos. Intentando controlar su salud mental ante semejante desafío diario, Steve tendrá que lidiar con distintas personalidades de los internos, violentas y frágiles, marcadas en todos los casos por un duro episodio del pasado, pero con perspectivas a futuro que ilusionan.

netflix-jack-black-pelicula-steve-2025 Este drama de Netflix es uno de los más impactantes del 2025.

Reparto de Steve, película de Netflix

Cillian Murphy (Steve)

Tracey Ullman (Amanda)

Jay Lycurgo (Shy)

Simbi Ajikawo (Shola)

Emily Watson (Jenny)

Douggie McMeekin (Andy)

Youssef Kerkour (Owen)

Luke Ayres (Jamie)

Tráiler de Steve, película de Netflix

