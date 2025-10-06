El trío de creadores que convirtió en un éxito mundial a Cobra Kai, se encargó de darle forma a esta serie repleta de acción, comedia y una nostalgia, por estar basada en el cine del género en los 90. A pesar de que los suscriptores del catálogo de series y películas de Netflix la amaron, la crítica especializada la destrozó por completo.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix a finales del 2023, y desde entonces es una de las opciones de acción más vistas en Estados Unidos.

Netflix: de qué trata la serie Hechos polvo

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie repleta de acción y con 8 capítulos, Hechos Polvo centra su historia en: "Un equipo de élite frustra un ataque mortal en Las Vegas y se va de fiesta. Pero cuando la verdadera amenaza aparece, ¿podrán sobreponerse a la resaca para salvar la ciudad?".

Esta serie supo atrapar a los suscriptores de Netflix que no se resisten por esas historias repletas de acción y aventura. A pesar de esto, no se le renovó la segunda temporada.

Esta serie es considerada subida de tono, porque no se guarda nada.

Reparto de la serie de Netflix, Hechos polvo

Shelley Hennig como Ava Winters

Nick Zano como Chad McKnight

Terrence Terrell como Trunk

Paola Lázaro como Angela Gomez

C. Thomas Howell como Hagerty

Kimi Rutledge como Maya

Alyson Gorske como Lara

Eugene Kim como Paul Yung

