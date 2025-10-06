El trío de creadores que convirtió en un éxito mundial a Cobra Kai, se encargó de darle forma a esta serie repleta de acción, comedia y una nostalgia, por estar basada en el cine del género en los 90. A pesar de que los suscriptores del catálogo de series y películas de Netflix la amaron, la crítica especializada la destrozó por completo.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix a finales del 2023, y desde entonces es una de las opciones de acción más vistas en Estados Unidos.
Embed - Hechos polvo | Tráiler oficial | Netflix
Netflix: de qué trata la serie Hechos polvo
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie repleta de acción y con 8 capítulos, Hechos Polvo centra su historia en: "Un equipo de élite frustra un ataque mortal en Las Vegas y se va de fiesta. Pero cuando la verdadera amenaza aparece, ¿podrán sobreponerse a la resaca para salvar la ciudad?".
Esta serie supo atrapar a los suscriptores de Netflix que no se resisten por esas historias repletas de acción y aventura. A pesar de esto, no se le renovó la segunda temporada.
netflix hechos polvo
Esta serie es considerada subida de tono, porque no se guarda nada.
Reparto de la serie de Netflix, Hechos polvo
- Shelley Hennig como Ava Winters
- Nick Zano como Chad McKnight
- Terrence Terrell como Trunk
- Paola Lázaro como Angela Gomez
- C. Thomas Howell como Hagerty
- Kimi Rutledge como Maya
- Alyson Gorske como Lara
- Eugene Kim como Paul Yung
Dónde puedo ver Hechos polvo en Netflix
- Latinoamérica: Hechos polvo se puede ver en Netflix y una prueba gratis en Apple TV por siete días (luego 9.95 dólares por mes)
- España: Hechos polvo se puede ver en Netflix
- Estados Unidos: Hechos polvo se puede ver en Netflix