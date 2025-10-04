La serie de Netflix es una propuesta alemana que no falla y es ideal para ver el fin de semana.

Los usuarios de Netflix que buscan comedias en el catálogo, tienen bien servida en bandeja una propuesta que acaba de estrenarse en la plataforma y merece ser vista, más allá de las críticas mixtas que recibió. Se trata de Hombres de verdad, una serie alemana que está dando que hablar este 2025.

Hombres de verdad es una adaptación de la serie española Machos alfa, un éxito a nivel mundial y que llegó a Netflix en marzo de este año.

Cuatro amigos que pierden su trono frente a sus parejas por la igualdad de género, vivirán momentos muy cómicos e incómodos en sus relaciones, siendo una opción más que gratificante para reírse a carcajadas frente a la pantalla.

La nueva serie de Netflix, creada por Tanja Bubbel y por Tobi Baumann, no arrojkó muy buenas impresiones en la crítica apenas apareció en el catálogo el 2 de octubre de 2025. Sin embargo, público sí la acompañó y parece disfrutar de cada uno de sus ocho episodios, de apenas poco más de media hora de duración cada uno.

netflix-serie-hombres-de-verdad
La nueva serie de Netflix es una comedia que vale la pena ver y es muy graciosa.

Netflix: de qué trata la serie Hombres de verdad

La trama de esta serie de Netflix sigue la vida de cuatro hombres cuarentones, cuya masculinidad está en plena crisis y poco a poco ven cómo van perdiendo terreno frente a las relaciones sentimentales con sus parejas. Así como también observan cómo se desvanecen sus privilegios e identidades ante el sexo opuesto, se tendrán que ir acostumbrando a no ser más los típicos machos alfa en sus relaciones y amoldarse a la igualdad de género.

netflix-serie-hombres-de-verdad-estreno
El reparto de esta serie de Netflix funciona y es un &eacute;xito, seg&uacute;n las apreciaciones del p&uacute;blico.

Reparto de Hombres de verdad, serie de Netflix

  • Ulf (Tom Beck)
  • Andi (Moritz Führmann)
  • Erik (David Rott)
  • Cem (Serkan Kaya)

Tráiler de Hombres de verdad, serie de Netflix

Embed - HOMBRES DE VERDAD Trailer (2025) SUBTITULADO / Dudes Trailer [HD] Netflix

Dónde ver la película Oveja negra, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Hombres de verdad se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Dudes se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Hombres de verdad se puede ver en Netflix.

