La nueva serie de Netflix, creada por Tanja Bubbel y por Tobi Baumann, no arrojkó muy buenas impresiones en la crítica apenas apareció en el catálogo el 2 de octubre de 2025. Sin embargo, público sí la acompañó y parece disfrutar de cada uno de sus ocho episodios, de apenas poco más de media hora de duración cada uno.
La nueva serie de Netflix es una comedia que vale la pena ver y es muy graciosa.
Netflix: de qué trata la serie Hombres de verdad
La trama de esta serie de Netflix sigue la vida de cuatro hombres cuarentones, cuya masculinidad está en plena crisis y poco a poco ven cómo van perdiendo terreno frente a las relaciones sentimentales con sus parejas. Así como también observan cómo se desvanecen sus privilegios e identidades ante el sexo opuesto, se tendrán que ir acostumbrando a no ser más los típicos machos alfa en sus relaciones y amoldarse a la igualdad de género.
El reparto de esta serie de Netflix funciona y es un éxito, según las apreciaciones del público.
Reparto de Hombres de verdad, serie de Netflix
- Ulf (Tom Beck)
- Andi (Moritz Führmann)
- Erik (David Rott)
- Cem (Serkan Kaya)
Tráiler de Hombres de verdad, serie de Netflix
Dónde ver la película Oveja negra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Hombres de verdad se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Dudes se puede ver en Netflix.
- España: la serie Hombres de verdad se puede ver en Netflix.