Esta es la primera serie dramática histórica nórdica en Netflix, que se llevó muy buenas calificaciones por parte de la crítica y es perfecta para ver el fin de semana pegado el sillón con un balde de pochoclo.

La serie de Netflix tiene una primera temporada que se estrenó este 3 de octubre de 2025. En total son 26 capítulos que estarán repartidos entre las dos temporadas.

Sobre la segunda temporada, aún no se conoce la fecha de estreno, pero seguramente irá hilvanada al desempeño que tenga este primer envío de capítulos, de aproximadamente 50 minutos de duración cada uno.

netflix-la-nueva-brigada-serie-estreno Esta nueva serie nórdica ya se entreveró entre las más vistas del género dramático de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie La nueva brigada

Los suscriptores de Netflix está ambientada en la década del 50, donde la policía de Estocolmo tenía escasez de personal. Para salir de la apremiante situación, las autoridades suecas toman la decisión de incorporar por primera vez un grupo de agentes femeninas. La historia está basada en hechos reales.

netflix-serie-la-nueva-brigada La serie es ideal para maratonear el fin de semana y ya se convirtió en un éxito de Netflix.

Reparto de La nueva brigada, serie de Netflix

Josefin Asplund

Agnes Rase

Malin Persson

Christopher Wagelin

Hannes Fohlin

Rasmus Luthander

Jimmy Luthander

Cilia Thorell

Tráiler de La nueva brigada, serie de Netflix

Embed - LA NUEVA BRIGADA | ANUNCIO SERIE TRAILER ESPAÑOL | 3 Octubre/25 - NETFLIX

Dónde ver la serie La nueva brigada, según la zona geográfica