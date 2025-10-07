La familia Ingalls podcast Podcast "Little House 50", se puede ver en YouTube.

En dicho episodio dos hombres adultos y un adolescente, los hermanos Galenders, llegaron a Walnut Grove, Minnesota, donde rápidamente causaron estragos entre los habitantes del pueblo.

"Hay muchísimas mujeres maltratadas en este episodio. Es una locura", asegura Bob en el podcast. "Se enfocan en las mujeres. Son cobardes", sumó Arngrim, de 63 años.

En dicho espisodio de La familia Ingalls, Roy Jenson interpretó a George Galender, Michael LeClair a Bubba Galender y Geoffrey Lewis a Sam Galender. Butler expresó: "Los Galender eran un ejemplo de que no hay ningún tipo de barrera moral".

Episodio "Bully Boys" de la serie La familia Ingalls.

En dicho episodio, luego de que Mary y Laura Ingalls son atacadas, lo que más llama la atención es la actitud de las hermanas. Por ejemplo, Laura se muestra indiferente, mientras que Mary se siente presionada a mantener en secreto lo que le sucedió.

Además, en dicho episodio, Nellie (Arngrim) intenta hacerse la novia de uno de los atacantes, algo que Arngrim calificó de "reprobable". "Lo ve golpeando a las mujeres y no le importa", dijo.

El punto de quiebre en dicho episodio de La familia Ingalls es cuando Caroline Ingalls es atacada por dos hombres mayores mientras camina hacia la ciudad para vender huevos. "Todo son insinuaciones sexuales. Es horrible. Es horroroso", dijo Bob.

Butler calificó la escena como "probablemente la escena más abiertamente amenazante...que se haya filmado jamás en el programa".

Al final del episodio, los niños del pueblo se unen y atacan entre todos a los malechores. Finalmente, el reverendo Alden (Dabbs Greer), quien había sido solidario con los Galender, los llama durante la misa del domingo, y los hombres lo ayudan a expulsarlos de la iglesia y del pueblo.