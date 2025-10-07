La trama de la película española No matarás gira en torno a Dani, un joven estudiante de medicina que decide volver a su vida tras la muerte de su padre, a quien estuvo cuidando todos estos años durante su enfermedad.

Cuando finalmente toma la decisión de emprender un largo viaje, Dani acude a una fiesta de despedida que le han hecho y allí conoce a Mila, una joven tan sensual como inestable que convertirá esa noche en toda una pesadilla para Dani.

A medida que avanza la noche, sucederán diversas situaciones que harán que Dani se plantee tomar decisiones que jamás habría llegado a imaginarse.

Prime Video: de qué trata la película No matarás

Prime Video: reparto de la película No matarás

Mario Casas

Milena Smit

Joaquín Caserza

Victor Solé

Elisabeth Larena

Fernando Valdivieso

Albert Green

Andreu Kreutzer

