Prime Video: de qué trata la película El leñador

Prime Video: de qué trata la película El leñador

Al llegar, se dan cuenta de que la casa está siendo usada para esconder drogas. Por eso, todos ellos tendrán que enfrentarse al grupo de narcotraficantes con el único objetivo de proteger a su familia.

Joe Braven (Jason Momoa) tiene una pequeña empresa maderera y lleva una vida tranquila con su familia en un pueblo de Alaska donde la nieve es inclemente y enfría el carácter de los lugareños.

Uno de sus empleados, que tiene difícil llegar a final de mes, se mete en un turbio negocio de drogas. Una noche, mientras la transporta, su camión sufre una avería y deben esconder la cocaína en un lugar seguro hasta que el jefe de la banda llegue al día siguiente.

La casualidad, o no, hace que la droga acabe oculta en una cabaña propiedad de Braven, quien viajará a ella al día siguiente con su padre, un anciano que está sufriendo los primeros síntomas del Alzheimer.

El lugar equivocado en el momento más inoportuno desencadena la acción.

Prime Video: reparto de la película El leñador

Jason Momoa

Garret Dillahunt

Zahn McClarnon

Stephen Lang

Jill Wagner

Tráiler de la película El leñador