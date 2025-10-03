Netflix acaba de estrenar la nueva película española con Luis Zahera y ya es la más vista del mundo

En la ficción, dirigida por Alberto de Toro y Víctor García León, Luis Zahera, ganador en 2023 del Goya a mejor actor de reparto por su papel en la película As bestas, interpreta a un veterinario que se queda sin clientes ante la crisis que atraviesa el mundo del campo, que hace que sus vecinos no puedan pagarle.

Sin muchas opciones, acepta el trabajo que le ofrece su sobrina Uxía, interpretada por la actriz Lucía Caraballo, conocida por sus papeles en series como No me gusta conducir o El secreto de Puente Viejo.

Ella es la responsable de una tienda de mascotas y él tendrá que empezar a moverse a partir de entonces entre productos gourmet y demás caprichos para las mascotas, peluquerías caninas y consultas para hámsteres, además de aguantar a dueños aún más exigentes que los animales de compañía.

Netflix: de qué trata la película Animal

Animal es la historia de Antón (Luis Zahera) y su sobrina Uxía. Él, veterinario rural, acostumbrado a lidiar con la ausencia de tacto del agricultor gallego medio. Ella, gerente de una exclusiva boutique de mascotas en Santiago de Compostela.

animal1 Gran comedia. Luis Zahera se deberá hacer cargo de una veterinaria, pero no le será nada fácil.

Cuando las crujías económicas obliguen al tío a buscar trabajo, se convertirá en empleado de la sobrina. Pero Antón no está acostumbrado a los caprichos de propietarios de perros de raza ni a pedir que lo valoren con una carita sonriente.

La serie es tan buena, sabe evitar tanto el topicazo clasista —incluso reflejando conflictos reales del rural, no como otros— y trata tan bien al espectador que no parece ni de Netflix (produce Alea Media).

Netflix: reparto de la película Animal

Luis Zahera

Lucía Caraballo

Carmen Ruíz

Trailer de la película Animal

Embed - Animal | Tráiler Oficial | Netflix España

Dónde ver la película Animal, según la zona geográfica