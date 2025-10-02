Netflix tiene la comedia turca romámtica que recién aterriza y ya es un éxito mundial

En De Hamburgo a Estambul, Mavi, criada en Alemania, descubre que pertenece a una rica dinastía turca, lo que la sumerge en un mundo de opulencia y tradiciones desconocidas para ella. Mientras navega entre lujos y expectativas familiares, su relación sentimental se ve puesta a prueba por diferencias culturales y secretos del pasado.

Mavi deberá encontrar un equilibrio entre su identidad occidental y las raíces que ahora buscan su lugar, enfrentándose desafíos que la harán crecer y redefinir su vida.

Cuando Mavi, que creció en Alemania, descubre que pertenece a una dinastía turca superadinerada, las expectativas de su nueva familia sacuden su vida personal y amorosa.

Netflix: de qué trata la película Y ella dijo

La historia sigue a Mavi (Beritan Balc), una joven turca que creció en Alemania bajo el cuidado de su madre soltera. Su vida cambia por completo cuando, durante unas vacaciones en Estambul junto a su novio Can (Sinan Güleç), descubre que en realidad pertenece a una influyente dinastía por parte de su padre.

yelladijio2 Carey Mulligan. La actriz turca sobresale en la película turca, Y ella dijo.

Ese hallazgo no solo la enfrenta con una nueva familia, sino también con una serie de expectativas y tradiciones que desafían sus deseos personales.

“Cuando Mavi, que se crió en Alemania, descubre que pertenece a una acaudalada dinastía turca, las expectativas de su nueva familia trastocan su vida personal y amorosa”. así es como Netflix define esa conmovedora novela, utilizando un dilema clásico entre el peso del linaje y la libertad individual.

Netflix: reparto de la película Y ella dijo

Carey Mulligan (Megan Twohey)

Zoe Kazan (Jodi Kantor)

Dalya Knapp (Talia)

Emery Ellis Harper (Violet)

Patricia Clarkson (Rebecca Corbett)

André Braugher (Dean Baquet)

Frank Wood (Matt Purdy)

Trailer de la película Y ella dijo

Embed - Y ELLA DIJO QUIZÁS Trailer SUBTITULADO / She Said Maybe Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix

Dónde ver la película Ella dijo, según la zona geográfica