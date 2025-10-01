Netflix posee la película turca que llegó en 2025 y es un éxito en todo el mundo

Baran desea volver a construir su vida, después de haber cumplido una sentencia que su familia lo obligó a aceptar, pues había sido su hermano mayor el verdadero culpable.
En ese proceso de querer cambiar, uno de sus seres queridos sufre un accidente y es Lidya, su sobrina, quien lo ayudará a hacer su vida, mientras la cuida.
Este acto de sacrificio familiar, lejos de ser una fuente de honor, se ha convertido en una herida interna purulenta. Su reingreso a la sociedad es un estudio sobre la fricción; aspira a construir una nueva vida, simbolizada por el modesto sueño de abrir un taller de reparaciones, pero permanece encadenado a las desgracias de su familia y al profundo tormento de su pasado.
Netflix: de qué trata la película Un hombre abandonado
La historia sigue a Baran (Mert Ramazan Demir), un hombre que sale de prisión tras cumplir una condena injusta por un crimen cometido por su hermano, Selim (Rahimcan Kapkap). Marcado por el resentimiento hacia su familia y las cicatrices de años en prisión, Baran intenta reconstruir su vida.
Mert Ramazan Demir. El actor turco se pasa en la aclamada película turca, Un hombre abandonado.
Su camino hacia la redención comienza al conocer a su sobrina, Lidya (Ada Erma), cuya presencia se convierte en un ancla emocional. A través de esta relación, Baran encuentra esperanza y consuelo, transformando su rencor en un proceso de sanación.
Netflix: reparto de la película Un hombre abandonado
- Mert Ramazan Demir
- Ada Erma
- Rahimcan Kapkap
- Edip Tepeli
- Burcu Cavrar
- Ercan Kesal
Tráiler de Un hombre abandonado, película de Netflix
Dónde ver la película Un hombre abandonado, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Un hombre abandonado se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Abandoned man se puede ver en Netflix.
- España: la película Un hombre abandonado se puede ver en Netflix.