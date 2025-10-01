Netflix arrasa con la serie basada en hechos reales que apenas tiene 6 capítulos

Estamos hablando de una serie que, obviamente, se encuentra basada en hechos reales, y es que muestra los inicios del deporte del fútbol en el país de orígen. La crítica especializada no paró de aplaudir a esta oferta de Netflix, y es que logró crear una historia con tintes dramáticos, que atrapan incluso a los más antideportes.

Parte del éxito de esta serie se explica en la cantidad de capítulos que tiene y el momento en el que fue estrenada, y es que tiene apenas un total de 6 capítulos. Cuando llegó al catálogo de series y películas de Netflix, era tendencia entre los suscriptores elegir aquellas ofertas que sean más cortas, intensas y sin relleno.

Netflix estrenó esta serie en su catálogo de series y películas en el 2020, desde entonces es uno de los relatos vinculados al deporte más recomendados de la plataforma.

Embed - Un Juego de Caballeros Netflix Tráiler Oficial Subtitulado

Netflix: de qué trata la serie Un juego de caballeros

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie basada en hechos reales y de 6 capítulos, Un juego de caballeros centra su historia en: "Esta serie dramática de 2020 basada en una historia real se centra en el nacimiento del fútbol profesional moderno en el Reino Unido"

La crítica fue la gran responsable de que la serie estallara dentro del género dentro de Netflix.

un juego de caballeros netflix Esta serie se destaca en Netflix entre los relatos basados en hechos reales.

Reparto de Un juego de caballeros, serie de Netflix

Edward Holcroft

Kevin Guthrie

Charlotte Hope

Niamh Walsh

Craig Parkinson

James Harkness

Ben Batt

Gerard Kearns

Henry Lloyd-Hughes

Kate Philips

Dónde ver la serie Un juego de caballeros, según la zona geográfica