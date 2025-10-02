Esta especie de documental está protagonizado por el actor y cineasta brasileño Wagner Moura, acompañado por Ana de Armas en el reparto como actriz principal.

La trama de la película de Netflix sigue a un Representante Especial de las Naciones Unidas para Irak, Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura), que es víctima de un bombardeo al quedar atrapado en el sótano del sitio donde trabajaba. Justamente, en su trabajo y tiempo atrás, había comenzado una relación con su compañera Carolina (Ana de Armas).