La crítica le aportó calificaciones mixtas en sus reseñas, siempre aclamándola como una acertada película biográfica.
La recomendada película de Netflix tiene una duración de casi 2 horas y está disponible el catálogo de abril de 2020.
El actor Wagner Moura y la actriz Ana de Armas son los protagonistas principales de la película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Sergio
Los suscriptores de Netflix se encontrarán con la historia de Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura), un diplomático de la ONU que queda atrapado bajo los escombros, luego de una explosión de una bomba en Bagdad, Irak. Sergio trabajó a lo largo de 34 años para la ONU y terminó perdiendo la vida tras un atentado devastador, ocurrido en el Hotel Canal en Irak, el 19 de agosto de 2003.
La película de Netflix está basada en hechos reales y es demasiado emotiva.
Reparto de Sergio, película de Netflix
- • Wagner Moura (Sergio Vieira de Mello)
- • Ana de Armas (Carolina Larriera)
- • Garret Dillahunt (William von Zehle)
- • Brían F. O'Byrne (Gil Loescher)
- • Will Dalton (Andre Valentine)
Tráiler de Sergio, película de Netflix
Dónde ver la película Sergio, según la zona geográfica
- • Latinoamérica: la película Sergio se puede ver en Netflix.
- • Estados Unidos: la película Sergio se puede ver en Netflix.
- • España: la película Sergio se puede ver en Netflix.