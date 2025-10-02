La actriz Ana de Armas arrasa en esta película de Netflix.

La plataforma de Netflix ha logrado cautivar a los usuarios con una historia que está basada en hechos reales y es una película dramática biográfica muy estremecedora y emotiva. Se trata de Sergio, estrenada en 2020 y uno de los mayores éxitos entre todas las series y películas.

Esta especie de documental está protagonizado por el actor y cineasta brasileño Wagner Moura, acompañado por Ana de Armas en el reparto como actriz principal.

La trama de la película de Netflix sigue a un Representante Especial de las Naciones Unidas para Irak, Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura), que es víctima de un bombardeo al quedar atrapado en el sótano del sitio donde trabajaba. Justamente, en su trabajo y tiempo atrás, había comenzado una relación con su compañera Carolina (Ana de Armas).

La crítica le aportó calificaciones mixtas en sus reseñas, siempre aclamándola como una acertada película biográfica.

La recomendada película de Netflix tiene una duración de casi 2 horas y está disponible el catálogo de abril de 2020.

El actor Wagner Moura y la actriz Ana de Armas son los protagonistas principales de la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Sergio

Los suscriptores de Netflix se encontrarán con la historia de Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura), un diplomático de la ONU que queda atrapado bajo los escombros, luego de una explosión de una bomba en Bagdad, Irak. Sergio trabajó a lo largo de 34 años para la ONU y terminó perdiendo la vida tras un atentado devastador, ocurrido en el Hotel Canal en Irak, el 19 de agosto de 2003.

netflix-pelicula-sergio
La película de Netflix está basada en hechos reales y es demasiado emotiva.

Reparto de Sergio, película de Netflix

  • • Wagner Moura (Sergio Vieira de Mello)
  • • Ana de Armas (Carolina Larriera)
  • • Garret Dillahunt (William von Zehle)
  • • Brían F. O'Byrne (Gil Loescher)
  • • Will Dalton (Andre Valentine)

Tráiler de Sergio, película de Netflix

Embed - Sergio | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Sergio, según la zona geográfica

  • • Latinoamérica: la película Sergio se puede ver en Netflix.
  • • Estados Unidos: la película Sergio se puede ver en Netflix.
  • • España: la película Sergio se puede ver en Netflix.

