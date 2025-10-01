Oveja negra está creada y dirigida por Humberto Hinojosa Oscariz, tiene una duración de 1 hora y 25 minutos, y es especial como propuesta para cortar la semana para los usuarios de Netflix.
netflix-oveja-negra-pelicula
La película de Netflix es un drama que contiene una historia de romance imperdible.
Netflix: de qué trata la película Oveja negra
Los usuarios de Netflix se sorprenderán con la historia de dos amigos, José (Cristian Vázquez) y Kumbia (Rodrigo Correa). Ambos trabajan cuidando ovejas en un rancho y están muy cansados del maltrato de sus patrones, por lo que planean llevarse algunos a los borregos a la frontera, venderlos y tener más oportunidades en un futuro. El problema aparece cuando Jerónimo (Iván Arana), el hijo del dueño, intentará frenarlos y evitar que se lleven las ovejas, dado que esos animales algún día los heredará. Además, en el medio del plan de José y Kumbia, aparece María (Ximena Romo), una chica que logra que los sentimientos más ocultos salgan a la luz.
netflix-pelicula-oveja-negra-film
La película mexicana de Netflix está prácticamente oculta en la plataforma y todos deberían verla.
Reparto de Oveja negra, película de Netflix
- Cristian Vázquez (José)
- Rodrigo Corea (Kumbia)
- Iván Arana (Jerónimo)
- Ximena Romo (María)
- Carlos Aragón (El padre)
- Ricardo Esquerra (Arturo)
- Diego Jáuregui (Don Justo)
- Adrián Ladrón (Memo)
Tráiler de Oveja negra, película de Netflix
Embed - Oveja Negra Trailer
Dónde ver la película Oveja negra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Oveja negra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Black sheep se puede ver en Netflix.
- España: la película Oveja negra se puede ver en Netflix.