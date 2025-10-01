Rodrigo Corea y Cristian Vázquez son los protagonistas principales de la película de Netflix.

Rodrigo Corea y Cristian Vázquez son los protagonistas principales de la película de Netflix.

La plataforma de Netflix contiene su catálogo una película exitosa por su trama, se mantiene oculta y todos los suscriptores deberían darle una oportunidad. Los que ya la vieron, coinciden en que vale la pena verla por la atrapante historia que ofrece.

La película en cuestión es Oveja negra, una producción mexicana de 2009, que forma parte del grueso de series y películas dramáticas de Netflix.

Christian Vazquez, Rodrigo Correa, Iván Arana y Ximena Romo, lideran el reparto de la película, que relata una historia de amor y aventura, con dos amigos en el centro de la escena que luchan por un futuro mejor ante un sistema de abuso y control en su trabajo. Además, un triángulo amoroso pone a prueba su amistad.

Oveja negra está creada y dirigida por Humberto Hinojosa Oscariz, tiene una duración de 1 hora y 25 minutos, y es especial como propuesta para cortar la semana para los usuarios de Netflix.

netflix-oveja-negra-pelicula
La película de Netflix es un drama que contiene una historia de romance imperdible.

Netflix: de qué trata la película Oveja negra

Los usuarios de Netflix se sorprenderán con la historia de dos amigos, José (Cristian Vázquez) y Kumbia (Rodrigo Correa). Ambos trabajan cuidando ovejas en un rancho y están muy cansados del maltrato de sus patrones, por lo que planean llevarse algunos a los borregos a la frontera, venderlos y tener más oportunidades en un futuro. El problema aparece cuando Jerónimo (Iván Arana), el hijo del dueño, intentará frenarlos y evitar que se lleven las ovejas, dado que esos animales algún día los heredará. Además, en el medio del plan de José y Kumbia, aparece María (Ximena Romo), una chica que logra que los sentimientos más ocultos salgan a la luz.

netflix-pelicula-oveja-negra-film
La película mexicana de Netflix está prácticamente oculta en la plataforma y todos deberían verla.

Reparto de Oveja negra, película de Netflix

  • Cristian Vázquez (José)
  • Rodrigo Corea (Kumbia)
  • Iván Arana (Jerónimo)
  • Ximena Romo (María)
  • Carlos Aragón (El padre)
  • Ricardo Esquerra (Arturo)
  • Diego Jáuregui (Don Justo)
  • Adrián Ladrón (Memo)

Tráiler de Oveja negra, película de Netflix

Embed - Oveja Negra Trailer

Dónde ver la película Oveja negra, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Oveja negra se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Black sheep se puede ver en Netflix.
  • España: la película Oveja negra se puede ver en Netflix.

