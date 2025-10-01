Oveja negra está creada y dirigida por Humberto Hinojosa Oscariz, tiene una duración de 1 hora y 25 minutos, y es especial como propuesta para cortar la semana para los usuarios de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Oveja negra

Los usuarios de Netflix se sorprenderán con la historia de dos amigos, José (Cristian Vázquez) y Kumbia (Rodrigo Correa). Ambos trabajan cuidando ovejas en un rancho y están muy cansados del maltrato de sus patrones, por lo que planean llevarse algunos a los borregos a la frontera, venderlos y tener más oportunidades en un futuro. El problema aparece cuando Jerónimo (Iván Arana), el hijo del dueño, intentará frenarlos y evitar que se lleven las ovejas, dado que esos animales algún día los heredará. Además, en el medio del plan de José y Kumbia, aparece María (Ximena Romo), una chica que logra que los sentimientos más ocultos salgan a la luz.

Reparto de Oveja negra, película de Netflix

Cristian Vázquez (José)

Rodrigo Corea (Kumbia)

Iván Arana (Jerónimo)

Ximena Romo (María)

Carlos Aragón (El padre)

Ricardo Esquerra (Arturo)

Diego Jáuregui (Don Justo)

Adrián Ladrón (Memo)

Tráiler de Oveja negra, película de Netflix

Dónde ver la película Oveja negra, según la zona geográfica