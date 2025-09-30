Este plan perfecto para cortar la semana a pura adrenalina y con una alta cuota de intriga, es una joya valiosa dentro de Netflix, para no desperdiciar.

Con una duración de 1 hora y 49 minutos, la película que arrasa con una veterana de guerra puesto a darlo todo, se puede ver en la plataforma de Netflix desde fines de abril de 2025.

netflix-extraterritorial-pelicula La película de Netflix, a medida que pasan los minutos, se vuelve más intensa y suma más dramatismo.

Netflix: de qué trata la película Extraterritorial

Los usuarios de Netflix se encontrarán con la historia de Sara (Jeanne Goursaud), una ex soldado que sufre la desaparición de su hijo, cuando ambos habían asistido al consulado de Estados Unidos en la ciudad alemana de Frankfurt. Las autoridades del lugar no le creen que había ido al lugar acompañada, por lo que Sara decide hacer lo imposible por encontrarlo en el edificio, aplicando toda su experiencia de cuando pertenecía a las fuerzas especiales.

netflix-extraterritorial El drama y la acción están presentes desde el minuto uno de la película de Netflix.

Reparto de Extraterritorial, película de Netflix

Jeanne Goursaud (Sara)

Dougray Scott (Eric Kynch)

Lera Abova (Irina/Kira)

Emanuel Fellmer (Moritz Aniol)

Annabelle Mandeng (Deborah Allen)

Nina Liu (Joanna)

Susanne Michel (Anja)

Hodfrey Egbon (Evan)

Tráiler de Extraterritorial, película de Netflix

Embed - EXTRATERRITORIAL Trailer (2025) SUBTITULADO [HD] Netflix - Exterritorial Trailer

Dónde ver la película Extraterritorial, según la zona geográfica