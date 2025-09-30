La actriz Jeanne Goursaud interpreta a Sara en la película de Netflix.

La actriz Jeanne Goursaud interpreta a Sara en la película de Netflix.

Los usuarios de Netflix que buscan series y películas de acción y suspenso, están con suerte por el estreno que hizo la plataforma este 2025. Es que la película Extraterritorial se convirtió en una opción imperdible dentro del catálogo y merece la pena su atención.

Dirigida por Christian Zübert y protagonizada por Jeanne Goursaud, Extraterritorial está arrasando en todo el mundo con una cantidad de reproducciones impensadas.

La trama de la película sigue a una mujer desesperada por la desaparición de su hijo y qué tiene que apelar a su experiencia por encontrarlo, ante la incredulidad de todos.

Este plan perfecto para cortar la semana a pura adrenalina y con una alta cuota de intriga, es una joya valiosa dentro de Netflix, para no desperdiciar.

Con una duración de 1 hora y 49 minutos, la película que arrasa con una veterana de guerra puesto a darlo todo, se puede ver en la plataforma de Netflix desde fines de abril de 2025.

netflix-extraterritorial-pelicula
La pel&iacute;cula de Netflix, a medida que pasan los minutos, se vuelve m&aacute;s intensa y suma m&aacute;s dramatismo.

La película de Netflix, a medida que pasan los minutos, se vuelve más intensa y suma más dramatismo.

Netflix: de qué trata la película Extraterritorial

Los usuarios de Netflix se encontrarán con la historia de Sara (Jeanne Goursaud), una ex soldado que sufre la desaparición de su hijo, cuando ambos habían asistido al consulado de Estados Unidos en la ciudad alemana de Frankfurt. Las autoridades del lugar no le creen que había ido al lugar acompañada, por lo que Sara decide hacer lo imposible por encontrarlo en el edificio, aplicando toda su experiencia de cuando pertenecía a las fuerzas especiales.

netflix-extraterritorial
El drama y la acci&oacute;n est&aacute;n presentes desde el minuto uno de la pel&iacute;cula de Netflix.

El drama y la acción están presentes desde el minuto uno de la película de Netflix.

Reparto de Extraterritorial, película de Netflix

  • Jeanne Goursaud (Sara)
  • Dougray Scott (Eric Kynch)
  • Lera Abova (Irina/Kira)
  • Emanuel Fellmer (Moritz Aniol)
  • Annabelle Mandeng (Deborah Allen)
  • Nina Liu (Joanna)
  • Susanne Michel (Anja)
  • Hodfrey Egbon (Evan)

Tráiler de Extraterritorial, película de Netflix

Embed - EXTRATERRITORIAL Trailer (2025) SUBTITULADO [HD] Netflix - Exterritorial Trailer

Dónde ver la película Extraterritorial, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Extraterritorial se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Exteterritorial se puede ver en Netflix.
  • España: la película Extraterritorial se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar