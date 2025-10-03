hand of god serie Esta serie combina suspenso, acción y drama. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Tras el intento de suicidio de su único hijo, PJ, el juez Pernell Harris cree que puede oír la voz de Dios que le pide averiguar quién violó a Jocelyn, la esposa de PJ - la razón de que PJ intentara acabar con su vida - y llevarlo ante la justicia. Alentado por un cuestionable pastor - el reverendo Paul - se unirá con KD, un ex convicto fanático y violento, en una misión de justiciero", revela Prime Video.

Mano de Dios sigue a Pernell Harris, un juez de la ciudad de San Vicente que queda sumergido en una profunda crisis existencial cuando su único hijo se intenta suicidar y queda en coma. Para salir de la situación de tristeza y desesperación en la que se encuentra, el juez se bautiza en una pequeña iglesia y comienza a escuchar la voz de Dios, creyéndose que es el ejecutor de sus designios en la tierra.

mano de dios El juez Pernell Harris es uno de los poderes fácticos de la ciudad de San Vicente. Imagen: Prime Video.

Pernel, tiene visiones de todo tipo que lo ayudan a empezar a buscar y ajusticiar a los culpables de la situación que llevó a su hijo a su intento de suicidio, ayudado por un ex-presidiario, KD, otro ferviente converso, que se convierte en su brazo armado y el liquidador de sus “encargos”.

El estado mental del Pernell empieza a preocupar tanto a su mujer como al alcalde de la ciudad que ve como puede peligrar una inversión multimillonaria en un gran proyecto inmobiliario, si la creciente inestabilidad del juez y su socio en el proyecto se convierte en un tema público.

