the undoing serie The Undoing es una serie protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant. Imagen: Prime Video.

La miniserie es protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant. Está escrita y producida por David E. Kelley de éxitos como Ally McBeal y Big little lies y dirigida por Susanne Bier de Bird Box.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Nicole Kidman es Grace Fraser, una exitosa mujer cuya vida se desmorona cuando una muerte violenta desmantela horribles secretos", revela la descripción oficial de Prime Video.

La serie gira en torno a la vida de la psicóloga Grace y el médico Jonathan Fraser, quienes forman un "matrimonio ideal" para las apariencias de su círculo social. Son padres de un niño llamado Henry y se consideran personas exitosas en sus carreras, además de ser una familia adinerada y poderosa de la ciudad de Nueva York.

serie de suspenso protagonizada por Nicole Kidman La serie tiene seis episodios disponibles en la plataforma de streaming. Imagen: Prime Video.

Sin embargo, la vida de Grace y Jonathan da un giro de 180 grados cuando la madre de un niño del colegio de Henry aparece brutalmente asesinada la misma noche que el niño desaparece.

Tráiler de The Undoing

Embed - The Undoing | Trailer oficial | HBO

Elenco de la serie