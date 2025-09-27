ROJO BLANCO Y SANGRE AZUL La película está basada en la novela Red, White & Royal Blue de Casey McQuiston. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿De qué trata la película?

"Basada en el bestseller: Rojo, Blanco y Sangre Azul. Se centra en Alex, el hijo de la presidenta y el príncipe Henry de Gran Bretaña, su disputa amenaza con detener las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Cuando los rivales son forzados a una tregua falsa, su difícil relación comienza a mejorar y la fricción entre ellos se torna en algo más profundo de lo que habrían podido imaginar", describe Prime Video.

Alex Claremont-Diaz es el hijo de Ellen Claremont, la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, que se postula para la reelección. Durante su visita al Reino Unido para una boda real, Alex tiene un altercado con Henry, un príncipe británico.

red white and royal blue Red, White & Royal Blue se estrenó en 2023. Imagen: Prime Video.

El incidente es fotografiado y muy publicitado, y ambas partes obligan a Alex y Henry a fingir ser amigos para evitar que se convierta en una crisis diplomática y mediática en toda regla que distraiga la atención de la candidatura electoral de la madre de Alex.

El asunto obligará a Alex y Henry a conocerse más, con inesperadas consecuencias. Los dos se vuelven cercanos con el tiempo y desarrollan una relación de amigos con beneficios, eventualmente enamorándose.

Tráiler de Rojo, blanco y sangre azul

Embed - Rojo, Blanco y Sangre Azul - Tráiler Oficial

Elenco de la película