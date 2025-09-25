Macarena Achaga protagoniza la serie. Imagen: Prime Video.

Macarena Achaga protagoniza la serie. Imagen: Prime Video.

Las miniseries son perfectas para los espectadores que disfrutan hacer una maratón frente a la pantalla. Al tener una cantidad limitada de episodios, permiten sumergirse de lleno en una historia intensa y atrapante, sin la necesidad de comprometerse con varias temporadas. En esta oportunidad, tenemos como recomendación una miniserie de Prime Video para agregar en tu lista de favoritos.

Protagonizada por Macarena Achaga, Mala Fortuna es una ficción original de México, una comedia de drama perfecta para un fin de semana de relax. Combina lo mejor de una película larga con la profundidad de una serie.

Con solo ocho episodios, esta miniserie repasa una dinámica familiar entretenida, en conjunto con engaños e incomodidades alrededor de una familia poderosa. A continuación, te contamos de qué trata esta ficción que fue creada por Cristian Conti y María Hinojos, y se estrenó en 2017.

mala fortuna
Mala Fortuna es una serie mexicana de drama y comedia. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Michi y Marie Claire se encuentran cara a cara mientras intentan acercarse a los Urquiza, una de las familias más ricas de México. No hay restricciones para ver quién sale victorioso" relata la descripción oficial de Prime Video.

La serie relata la historia de dos almas rotas que hacen un último intento en busca de la gloria. Victoria y Julio, son dos jóvenes estafadores que, tras la ruina financiera de sus respectivos padres, buscan un futuro mejor infiltrándose en la acaudalada familia Urquiza con identidades falsas.

mala fortuna serie
Jorge López y Macarena Achaga protagonizan la serie. Imagen: Prime Video.

Sin embargo, el destino los vuelve a unir cuando ambos planean el mismo engaño, lo que genera una intensa competencia por la fortuna familiar, al mismo tiempo que destapa los secretos y las complejas dinámicas de los Urquiza.

Tráiler de la serie

Embed - Mala Fortuna - Tráiler oficial | Prime

Reparto de Mala fortuna

  • Macarena Achaga
  • Fátima Molina
  • Marc Dennis
  • Jorge López
  • Adriana Montes de Oca
  • Camila Valero

