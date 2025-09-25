mala fortuna Mala Fortuna es una serie mexicana de drama y comedia. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Michi y Marie Claire se encuentran cara a cara mientras intentan acercarse a los Urquiza, una de las familias más ricas de México. No hay restricciones para ver quién sale victorioso" relata la descripción oficial de Prime Video.

La serie relata la historia de dos almas rotas que hacen un último intento en busca de la gloria. Victoria y Julio, son dos jóvenes estafadores que, tras la ruina financiera de sus respectivos padres, buscan un futuro mejor infiltrándose en la acaudalada familia Urquiza con identidades falsas.

mala fortuna serie Jorge López y Macarena Achaga protagonizan la serie. Imagen: Prime Video.

Sin embargo, el destino los vuelve a unir cuando ambos planean el mismo engaño, lo que genera una intensa competencia por la fortuna familiar, al mismo tiempo que destapa los secretos y las complejas dinámicas de los Urquiza.

Tráiler de la serie

Reparto de Mala fortuna