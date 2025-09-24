La serie cuenta una historia de drama y acción. Imagen: Prime Video.

La serie cuenta una historia de drama y acción. Imagen: Prime Video.

Prime Video sobresale en el universo del streaming como una plataforma popular. Los usuarios que pagan suscripción tienen acceso a una extensa biblioteca de contenido audiovisual, desde series, documentales y películas hasta programación original y reality shows. A continuación, te compartimos un drama histórico poco conocido que te dejará atónito.

Si quieres un título para agregar en tu lista de favoritos, El hijo (The son) puede ser una serie muy entretenida. Estrenó la primera temporada con 10 episodios en 2017, y años más tarde se emitió una segunda temporada.

Cabe destacar que es una serie estadounidense del género western dramático que está basada en la novela homónima de 2013 de Philipp Meyer, un best seller finalista del Premio Pulitzer. El programa fue creado y desarrollado por Meyer, Brian McGreevy y Lee Shipman.

La serie está basada en una novela de 2013. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"The Son, la nueva serie original de AMC, sigue a Eli McCullough (Pierce Brosnan), patriarca de una familia cuya fortuna está manchada de sangre", relata Prime Video.

La serie se inspira en la novela de Philipp Meyer, y es una saga multigeneracional que narra el ascenso al poder de la familia McCullough en el negocio petrolero de Texas a principios del siglo XX, a través de la historia de su patriarca, Eli McCullough.

The Son gira narra la vida de este hombre en dos momentos decisivos: en 1849, cuando siendo un niño es capturado y esclavizado por los comanches; y en 1915, ya convertido en un poderoso ganadero que busca transformar su imperio en un emporio petrolero.

Eli McCullough es secuestrado por los comanches, un pueblo indígena de América del Norte. Imagen: Prime Video.

A través de los episodios, se explora cómo la ambición, la crueldad y la violencia de Eli, que surgen de su infancia en un entorno hostil, desencadenan consecuencias que se arrastran por generaciones, marcando la historia de la familia y la región.

Tráiler de The Son

Elenco de la serie

  • Pierce Brosnan
  • Jacob Lofland
  • Elizabeth Frances
  • Zahn McClarnon
  • Paola Núñez
  • Henry Garrett

