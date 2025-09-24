the son serie La serie está basada en una novela de 2013. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"The Son, la nueva serie original de AMC, sigue a Eli McCullough (Pierce Brosnan), patriarca de una familia cuya fortuna está manchada de sangre", relata Prime Video.

La serie se inspira en la novela de Philipp Meyer, y es una saga multigeneracional que narra el ascenso al poder de la familia McCullough en el negocio petrolero de Texas a principios del siglo XX, a través de la historia de su patriarca, Eli McCullough.

The Son gira narra la vida de este hombre en dos momentos decisivos: en 1849, cuando siendo un niño es capturado y esclavizado por los comanches; y en 1915, ya convertido en un poderoso ganadero que busca transformar su imperio en un emporio petrolero.

serie the son Eli McCullough es secuestrado por los comanches, un pueblo indígena de América del Norte. Imagen: Prime Video.

A través de los episodios, se explora cómo la ambición, la crueldad y la violencia de Eli, que surgen de su infancia en un entorno hostil, desencadenan consecuencias que se arrastran por generaciones, marcando la historia de la familia y la región.

Tráiler de The Son

Embed - Tráiler "El hijo" Temporada 1

Elenco de la serie