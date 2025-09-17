serie maxton hall Harriet Herbig-Matten protagoniza la serie. Imagen: Prime Video.

La propuesta en cuestión es Maxton Hall, una ficción alemana basada en la saga de novelas Save Me de Mona Kasten. Fue estrenada el 9 de mayo de 2024 en Prime Video, convirtiéndose en la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Cuando Ruby, sin quererlo, es testigo de un secreto explosivo en la escuela privada Maxton Hall, el arrogante heredero millonario James Beaufort tiene que lidiar con la inteligente alumna becada, muy a su pesar. Está decidido a silenciar a Ruby. Su apasionado intercambio, sorpresivamente, enciende una chispa", relata Prime Video.

La trama de la serie se centra en Ruby Bell, una estudiante becada y aplicada que asiste al prestigioso internado británico Maxton Hall. Su principal objetivo es ingresar a la Universidad de Oxford, y para ello se esfuerza por mantenerse al margen del mundo superficial y elitista que la rodea.

maxton hall serie Maxton Hall tiene una de las historias más atrapantes del romance juvenil. Imagen: Prime Video.

Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando, de manera accidental, descubre un secreto comprometedor relacionado con la poderosa familia de James Beaufort, un alumno influyente, arrogante y heredero de una de las mayores fortunas del país.

En su intento por proteger el secreto, James busca silenciar a Ruby, pero lo que comienza como una confrontación entre dos mundos opuestos evoluciona hacia una relación marcada por la tensión emocional, las diferencias de clase y una fuerte atracción.

Tráiler de Maxton Hall

Reparto de la serie