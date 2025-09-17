La serie está basada en una saga de novelas. Imagen: Prime Video.

Prime Video cuenta con series, películas, programas y documentales para todos los gustos, desde producciones propias y títulos de anime, hasta clásicos de televisión y éxitos globales. En esta oportunidad, te compartimos como recomendación una ficción de romance y drama ideal para ver después de El verano en que me enamoré (The Summer I Turned Pretty).

Esta ficción estadounidense de amor juvenil se ha convertido en un éxito total. La tercera temporada de la serie ha estrenado un episodio cada miércoles, alcanzando el top uno en diversos países, aunque la producción llega a su fin el miércoles 17 de septiembre en Prime Video.

Sabemos lo que se siente al terminar una gran serie: ese vacío que te deja queriendo más. Por suerte, tenemos algo igual de adictivo para que no te quedes con las manos vacías. Una serie de drama juvenil que cuenta con una temporada disponible, y tiene previsto el estreno de una segunda parte para noviembre.

La propuesta en cuestión es Maxton Hall, una ficción alemana basada en la saga de novelas Save Me de Mona Kasten. Fue estrenada el 9 de mayo de 2024 en Prime Video, convirtiéndose en la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Cuando Ruby, sin quererlo, es testigo de un secreto explosivo en la escuela privada Maxton Hall, el arrogante heredero millonario James Beaufort tiene que lidiar con la inteligente alumna becada, muy a su pesar. Está decidido a silenciar a Ruby. Su apasionado intercambio, sorpresivamente, enciende una chispa", relata Prime Video.

La trama de la serie se centra en Ruby Bell, una estudiante becada y aplicada que asiste al prestigioso internado británico Maxton Hall. Su principal objetivo es ingresar a la Universidad de Oxford, y para ello se esfuerza por mantenerse al margen del mundo superficial y elitista que la rodea.

Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando, de manera accidental, descubre un secreto comprometedor relacionado con la poderosa familia de James Beaufort, un alumno influyente, arrogante y heredero de una de las mayores fortunas del país.

En su intento por proteger el secreto, James busca silenciar a Ruby, pero lo que comienza como una confrontación entre dos mundos opuestos evoluciona hacia una relación marcada por la tensión emocional, las diferencias de clase y una fuerte atracción.

Tráiler de Maxton Hall

Embed - MAXTON HALL | Espanol Latino | Trailer Oficial

Reparto de la serie

  • Harriet Herbig-Matten como Ruby Bell.
  • Damian Hardung interpreta a James Beaufort.
  • Sonja Weißer como Lydia Beaufort.
  • Eidin Jalali es Graham Sutton.

