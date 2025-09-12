Qué ver el fin de semana en las principales plataformas de series y películas

Netflix tiene una gran cantidad de opciones para elegir en su catálogo de series y películas y cuando no sabes qué ver, podés elegir entre las 10 producciones más vistas por los usuarios en los últimos días.

Las 10 series más populares en Argentina hoy:

Merlina

Dos tumbas

Las muertas

En el barro

Mi vida con los chicos Walter

Rehén

Bon appéttit, majestad

La nobleza de las flores

Los ríos del destino

Falso amor y venganza

Las 10 películas más populares en Argentina hoy:

Las guerreras k-pop

Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar

Telaraña

La mujer rey

Canta con las guerreras k-pop

El mediador

El club del crimen de los jueves

Caerás

El cielo sí existe

Space Jam: El juego del siglo

La plataforma Disney+ es un servicio de streaming propiedad de The Walt Disney Company mediante su división Disney Entertainment. Su contenido está integrado por lo perteneciente a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu (en algunos países) y ESPN+. Además en Latinoamérica, también incluye contenido de Star+ (ex Fox).

Top 10 en Argentina hoy:

Lilo y Stitch

Alien: Earth

Thunderbolts *Los nuevos Avengers*

El novio de Mamá

Los sin nombre

Los increíbles

Los increíbles 2

Quebranto

La era de hielo

Un viernes de locos

Series-y-peliculas-que-ver-Netflix-Disney-HBO-Prime-VIdeo-2 Netflix se mantiene como la líder por su alcance global y la cantidad de contenido. Mientras que Disney+, HBO Max y Prime Video se destacan por fortalezas muy específicas, ya sea el enfoque en franquicias, la calidad de sus producciones o el valor de la membresía.

Qué ver este fin de semana en HBO Max y Prime Video

Las series y películas más vistas que podés elegir y ver en la plataforma que combina el catálogo de HBO con el contenido de otras marcas como Warner Bros., DC Universe y Discovery son las siguientes:

Las 10 series más populares en Argentina hoy:

Task

La Voz Argentina

Bahar

Peacemaker

Twisted Metal

Viudas negras, p*tas y chorras

Gilmore girls

Jujutsu Kaisen

Supervivencia al desnudo: el último en pie

Estado de furia

Las 10 películas más populares en Argentina hoy:

Geo-tormenta

Karate Kid: Leyendas

El infiltrado del KKKlan

Anora

Exterminio

El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo

El conjuro 2

El conjuro

¿Y dónde están las rubias?

La secta

Mientras que Prime Video ofrece una amplia variedad de contenido, incluyendo series y películas, documentales y contenido para niños. En el sitio se destacan "los 10 mejores títulos en Argentina", donde vas a encontrar lo más visto hoy, es decir los que más reproducciones están teniendo en ese momento.

Los 10 mejores películas en Argentina:

Riesgo bajo cero: Venganza

El pasajero

Golpe mortal

Trolls 3

El mapa que me lleva a ti

El mono

El giro equivocado

Silencio

La herencia

La monja II

Los 10 mejores series en Argentina: