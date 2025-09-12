Conocé las opciones más vistas en series y películas en Netflix

Conocé las opciones más vistas en series y películas en Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video.

Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video tienen una interminable lista de propuestas para elegir de su catálogo de series y películas para disfrutar durante el fin de semana, ya sea en familia con los más pequeños, solo o con la compañía deseada. Qué ver el sábado 30 o el domingo 31 de agosto de 2025.

Vale decir que hay novedades para todos los gustos, edades y géneros entre las series y películas recién agregadas, ya sea en Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video.

Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video son consideradas, a nivel mundial, las principales plataformas del streaming en series y películas.

Qué ver el fin de semana en las principales plataformas de series y películas

Netflix tiene una gran cantidad de opciones para elegir en su catálogo de series y películas y cuando no sabes qué ver, podés elegir entre las 10 producciones más vistas por los usuarios en los últimos días.

Las 10 series más populares en Argentina hoy:

  • Merlina
  • Dos tumbas
  • Las muertas
  • En el barro
  • Mi vida con los chicos Walter
  • Rehén
  • Bon appéttit, majestad
  • La nobleza de las flores
  • Los ríos del destino
  • Falso amor y venganza

Las 10 películas más populares en Argentina hoy:

  • Las guerreras k-pop
  • Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar
  • Telaraña
  • La mujer rey
  • Canta con las guerreras k-pop
  • El mediador
  • El club del crimen de los jueves
  • Caerás
  • El cielo sí existe
  • Space Jam: El juego del siglo

La plataforma Disney+ es un servicio de streaming propiedad de The Walt Disney Company mediante su división Disney Entertainment. Su contenido está integrado por lo perteneciente a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu (en algunos países) y ESPN+. Además en Latinoamérica, también incluye contenido de Star+ (ex Fox).

Top 10 en Argentina hoy:

  • Lilo y Stitch
  • Alien: Earth
  • Thunderbolts *Los nuevos Avengers*
  • El novio de Mamá
  • Los sin nombre
  • Los increíbles
  • Los increíbles 2
  • Quebranto
  • La era de hielo
  • Un viernes de locos
Netflix se mantiene como la líder por su alcance global y la cantidad de contenido. Mientras que Disney+, HBO Max y Prime Video se destacan por fortalezas muy específicas, ya sea el enfoque en franquicias, la calidad de sus producciones o el valor de la membresía.

Qué ver este fin de semana en HBO Max y Prime Video

Las series y películas más vistas que podés elegir y ver en la plataforma que combina el catálogo de HBO con el contenido de otras marcas como Warner Bros., DC Universe y Discovery son las siguientes:

Las 10 series más populares en Argentina hoy:

  • Task
  • La Voz Argentina
  • Bahar
  • Peacemaker
  • Twisted Metal
  • Viudas negras, p*tas y chorras
  • Gilmore girls
  • Jujutsu Kaisen
  • Supervivencia al desnudo: el último en pie
  • Estado de furia

Las 10 películas más populares en Argentina hoy:

  • Geo-tormenta
  • Karate Kid: Leyendas
  • El infiltrado del KKKlan
  • Anora
  • Exterminio
  • El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo
  • El conjuro 2
  • El conjuro
  • ¿Y dónde están las rubias?
  • La secta

Mientras que Prime Video ofrece una amplia variedad de contenido, incluyendo series y películas, documentales y contenido para niños. En el sitio se destacan "los 10 mejores títulos en Argentina", donde vas a encontrar lo más visto hoy, es decir los que más reproducciones están teniendo en ese momento.

Los 10 mejores películas en Argentina:

  • Riesgo bajo cero: Venganza
  • El pasajero
  • Golpe mortal
  • Trolls 3
  • El mapa que me lleva a ti
  • El mono
  • El giro equivocado
  • Silencio
  • La herencia
  • La monja II

Los 10 mejores series en Argentina:

  • El verano que me enamoré (nuevo episodio)
  • La lista final: Lobo negro
  • La novia
  • Yo soy Betty, la fea
  • Betty La Fea: La historia continúa
  • Avenida Brasil
  • Educando a Nina
  • Cuenta regresiva
  • El Chavo
  • The Runarounds: Música y sueños

