Qué ver el fin de semana en las principales plataformas de series y películas
Netflix tiene una gran cantidad de opciones para elegir en su catálogo de series y películas y cuando no sabes qué ver, podés elegir entre las 10 producciones más vistas por los usuarios en los últimos días.
Las 10 series más populares en Argentina hoy:
- Merlina
- Dos tumbas
- Las muertas
- En el barro
- Mi vida con los chicos Walter
- Rehén
- Bon appéttit, majestad
- La nobleza de las flores
- Los ríos del destino
- Falso amor y venganza
Las 10 películas más populares en Argentina hoy:
- Las guerreras k-pop
- Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar
- Telaraña
- La mujer rey
- Canta con las guerreras k-pop
- El mediador
- El club del crimen de los jueves
- Caerás
- El cielo sí existe
- Space Jam: El juego del siglo
La plataforma Disney+ es un servicio de streaming propiedad de The Walt Disney Company mediante su división Disney Entertainment. Su contenido está integrado por lo perteneciente a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu (en algunos países) y ESPN+. Además en Latinoamérica, también incluye contenido de Star+ (ex Fox).
Top 10 en Argentina hoy:
- Lilo y Stitch
- Alien: Earth
- Thunderbolts *Los nuevos Avengers*
- El novio de Mamá
- Los sin nombre
- Los increíbles
- Los increíbles 2
- Quebranto
- La era de hielo
- Un viernes de locos
Netflix se mantiene como la líder por su alcance global y la cantidad de contenido. Mientras que Disney+, HBO Max y Prime Video se destacan por fortalezas muy específicas, ya sea el enfoque en franquicias, la calidad de sus producciones o el valor de la membresía.
Qué ver este fin de semana en HBO Max y Prime Video
Las series y películas más vistas que podés elegir y ver en la plataforma que combina el catálogo de HBO con el contenido de otras marcas como Warner Bros., DC Universe y Discovery son las siguientes:
Las 10 series más populares en Argentina hoy:
- Task
- La Voz Argentina
- Bahar
- Peacemaker
- Twisted Metal
- Viudas negras, p*tas y chorras
- Gilmore girls
- Jujutsu Kaisen
- Supervivencia al desnudo: el último en pie
- Estado de furia
Las 10 películas más populares en Argentina hoy:
- Geo-tormenta
- Karate Kid: Leyendas
- El infiltrado del KKKlan
- Anora
- Exterminio
- El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo
- El conjuro 2
- El conjuro
- ¿Y dónde están las rubias?
- La secta
Mientras que Prime Video ofrece una amplia variedad de contenido, incluyendo series y películas, documentales y contenido para niños. En el sitio se destacan "los 10 mejores títulos en Argentina", donde vas a encontrar lo más visto hoy, es decir los que más reproducciones están teniendo en ese momento.
Los 10 mejores películas en Argentina:
- Riesgo bajo cero: Venganza
- El pasajero
- Golpe mortal
- Trolls 3
- El mapa que me lleva a ti
- El mono
- El giro equivocado
- Silencio
- La herencia
- La monja II
Los 10 mejores series en Argentina:
- El verano que me enamoré (nuevo episodio)
- La lista final: Lobo negro
- La novia
- Yo soy Betty, la fea
- Betty La Fea: La historia continúa
- Avenida Brasil
- Educando a Nina
- Cuenta regresiva
- El Chavo
- The Runarounds: Música y sueños