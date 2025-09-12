Este drama romántico es de origen italiano, del año 2022, y dueña de una historia para reflexionar y creer en el amor más puro.

Sin miedo a las estrellas está protagonizada por Federica Torchetti, una chica que parece mucha ansiedad. Además, un elenco de excelente calidad conforma un equipo extraordinario, que hizo posible la consagración de la película de Netflix.