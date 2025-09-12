Dirigida por Andrea Jublin, está emotiva película que es de lo más conmovedora, tiene una duración de 1 hora y 28 minutos, y se puede ver en la plataforma de Netflix desde octubre de 2022.
La película de Netflix arrasa con una historia dramática y romántica.
Netflix: de qué trata la película Sin miedo a las estrellas
Los usuarios de Netflix se encontrarán con la historia de Sole (Federica Torchetti), una chica que tiene serios problemas de ansiedad y enfrenta todos los días muchos miedos. En un pueblo del Sur de Italia, Sole se apoyará en sus amigos para poder encontrarle un sentido a su vida, sin contar que el amor puede aparecer de la nada.
Esta película italiana de Netflix logró conquistar el corazón de millones de usuarios en todo el mundo.
Reparto de Sin miedo a las estrellas, película de Netflix
- Federica Torchetti (Sole)
- Lorenzo Richelmy (Massimo Lo Russo)
- Cristiano Caccamo (Danio)
- Celeste Savino (Miriam)
- Anna Ferruzzo (Elide Santoro)
- Fausto María Sciarappa (Dott Basile)
- Roberto Galano (Rino Santoro)
Tráiler de Sin miedo a las estrellas, película de Netflix
Dónde ver la película Sin miedo a las estrellas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Sin miedo a las estrellas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Jumping from high places se puede ver en Netflix.
- España: la película Sin miedo a las estrellas se puede ver en Netflix.