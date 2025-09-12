La actriz Federica Torchetti interpreta a Sole en la película de Netflix.

La actriz Federica Torchetti interpreta a Sole en la película de Netflix.

Muchas veces sucede que más de un usuario se sienta frente a la TV y no sabe qué elegir para ver en Netflix. Es por eso que no hay nada mejor que escuchar cuáles son las mejores recomendaciones. Y una de ellas es la película Sin miedo a las estrellas, una genialidad que muchos han empezado a ver y es muy exitosa.

Este drama romántico es de origen italiano, del año 2022, y dueña de una historia para reflexionar y creer en el amor más puro.

Sin miedo a las estrellas está protagonizada por Federica Torchetti, una chica que parece mucha ansiedad. Además, un elenco de excelente calidad conforma un equipo extraordinario, que hizo posible la consagración de la película de Netflix.

Dirigida por Andrea Jublin, está emotiva película que es de lo más conmovedora, tiene una duración de 1 hora y 28 minutos, y se puede ver en la plataforma de Netflix desde octubre de 2022.

La película de Netflix arrasa con una historia dramática y romántica.

Netflix: de qué trata la película Sin miedo a las estrellas

Los usuarios de Netflix se encontrarán con la historia de Sole (Federica Torchetti), una chica que tiene serios problemas de ansiedad y enfrenta todos los días muchos miedos. En un pueblo del Sur de Italia, Sole se apoyará en sus amigos para poder encontrarle un sentido a su vida, sin contar que el amor puede aparecer de la nada.

Esta película italiana de Netflix logró conquistar el corazón de millones de usuarios en todo el mundo.

Reparto de Sin miedo a las estrellas, película de Netflix

  • Federica Torchetti (Sole)
  • Lorenzo Richelmy (Massimo Lo Russo)
  • Cristiano Caccamo (Danio)
  • Celeste Savino (Miriam)
  • Anna Ferruzzo (Elide Santoro)
  • Fausto María Sciarappa (Dott Basile)
  • Roberto Galano (Rino Santoro)

Tráiler de Sin miedo a las estrellas, película de Netflix

Dónde ver la película Sin miedo a las estrellas, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Sin miedo a las estrellas se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Jumping from high places se puede ver en Netflix.
  • España: la película Sin miedo a las estrellas se puede ver en Netflix.

