las maldiciones-serie-netflix (3) Leonardo Sbaraglia tiene el papel principal en la nueva serie de Netflix, Las maldiciones, que promete mucho drama y tensión.

Según la crítica especializada, Las maldiciones es "accesible, simple y directa, sin excesivos giros ni vueltas de tuerca de más". Para Diego Lerer de Micropsia Cine, la serie dirigida por el propio Burman y Martín Hodara "no es particularmente provocadora, pero sí pone el acento en las manipulaciones de la clase dirigente".

Netflix: de qué trata la serie Las maldiciones

las maldiciones-serie-netflix (1)

La serie Las maldiciones gira en torno a un gobernador dividido entre la ambición y los secretos familiares que deberá elegir entre la política o su propia sangre cuando su hija desaparece en un momento crucial de su carrera.

La nueva oferta de Netflix desarrolla su trama en el norte argentino, donde la hija del gobernador Fernando Rovira (Leonardo Sbaraglia) es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota la sanción de una ley crucial de explotación del litio.

las maldiciones-serie-netflix (4)

A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y que desnuda la verdadera naturaleza del poder y las maldiciones de la filiación.

Netflix: tráiler de la serie Las maldiciones

Embed - Las Maldiciones | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Las maldiciones, serie de Netflix

Leonardo Sbaraglia (Fernando Rovira)

Gustavo Bassani (Román Sabaté)

Alejandra Flechner (Irène)

Francesca Varela (Zoe Rovira)

Mónica Antonópulos (Lucrecia Bonara)

Emiliano Kaczka

Osmar Núñez

César Bordón

Pablo Isasmendi

Roberto Suarez

las maldiciones-serie-netflix Las maldiciones cuenta con un reparto espectacular, lleno de actores argentinos.

Dónde ver la serie Las maldiciones, según la zona geográfica