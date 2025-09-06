la chica y el cosmonauta-serie-netflix (1)
La chica y el cosmonauta es una serie polaca que está en Netflix desde 2023.
Según lo expuesto por Ready Steady Cut, la serie polaca de Netflix presenta "un triángulo amoroso tedioso y aletargado que no saca provecho de su premisa o de sus líneas de tiempo duales. Está perdida en el espacio".
Netflix: de qué trata la serie La chica y el cosmonauta
La sinopsis oficial de Netflix sobre La chica y el cosmonauta reza: "El regreso de un astronauta tras 30 años desaparecido reaviva un amor pasado y despierta el interés de una corporación decidida a averiguar por qué no ha envejecido".
la chica y el cosmonauta-serie-netflix (2)
La chica y el cosmonauta presenta una historia dramática romántica marcada por la ciencia ficción.
A él lo dieron por muerto, y ella formó una familia con otra persona. Cuando reaparece 30 años después, tendrán que descubrir si su amor fue capaz de resistir el paso del tiempo.
Netflix: tráiler de La chica y el cosmonauta
Embed - La Chica y el Cosmonauta Netflix Trailer en Español Serie Tv 2023
Reparto de la serie de Netflix, La chica y el cosmonauta
- Vanessa Aleksander como Marta (25)
- Jdrzej Hycnar como Nikodem Borowski
- Jakub Sasak como Bogdan (28)
- Magdalena Cielecka como Marta (55)
- Andrzej Chyra como Bogdan (58)
- Zofia Jastrzbska
- Anna Cielak
- Daria Polunina
Dónde ver la serie La chica y el cosmonauta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La chica y el cosmonauta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La chica y el cosmonauta (A Girl and an Astronaut) se puede ver en Netflix.
- España: la serie La chica y el cosmonauta se puede ver en Netflix.