Es una serie polaca que está en Netlfix y tiene una trama altamente subida de tono.

La plataforma de series y películas de Netflix tiene una gran cantidad de producciones románticas para ofrecer a sus suscriptores. Muchas veces, las opciones polacas están entre las más elegidas del catálogo por sus atractivas tramas que eclipsan la pantalla con sus escenas subidas de tono.

Tal es el caso de la serie La chica y el cosmonauta, estrenada en Netflix en 2023 bajo la dirección de Bartek Prokopowicz. En solo 6 capítulos, desarrolla una historia de drama y romance marcada por la ciencia ficción. Además, tiene escenas cargadas de sensualidad.

La crítica especializada internacional emitió opiniones dispares. Por un lado, para Decider, "hay un montón de cosas que nos gustan, pero ciertamente hay potencial en la historia para ir por caminos secundarios a medida que la temporada avance".

la chica y el cosmonauta-serie-netflix (1)
La chica y el cosmonauta es una serie polaca que está en Netflix desde 2023.

Según lo expuesto por Ready Steady Cut, la serie polaca de Netflix presenta "un triángulo amoroso tedioso y aletargado que no saca provecho de su premisa o de sus líneas de tiempo duales. Está perdida en el espacio".

Netflix: de qué trata la serie La chica y el cosmonauta

La sinopsis oficial de Netflix sobre La chica y el cosmonauta reza: "El regreso de un astronauta tras 30 años desaparecido reaviva un amor pasado y despierta el interés de una corporación decidida a averiguar por qué no ha envejecido".

la chica y el cosmonauta-serie-netflix (2)
La chica y el cosmonauta presenta una historia dramática romántica marcada por la ciencia ficción.

A él lo dieron por muerto, y ella formó una familia con otra persona. Cuando reaparece 30 años después, tendrán que descubrir si su amor fue capaz de resistir el paso del tiempo.

Netflix: tráiler de La chica y el cosmonauta

Embed - La Chica y el Cosmonauta Netflix Trailer en Español Serie Tv 2023

Reparto de la serie de Netflix, La chica y el cosmonauta

  • Vanessa Aleksander como Marta (25)
  • Jdrzej Hycnar como Nikodem Borowski
  • Jakub Sasak como Bogdan (28)
  • Magdalena Cielecka como Marta (55)
  • Andrzej Chyra como Bogdan (58)
  • Zofia Jastrzbska
  • Anna Cielak
  • Daria Polunina

Dónde ver la serie La chica y el cosmonauta, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie La chica y el cosmonauta se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie La chica y el cosmonauta (A Girl and an Astronaut) se puede ver en Netflix.
  • España: la serie La chica y el cosmonauta se puede ver en Netflix.

