la chica y el cosmonauta-serie-netflix (1) La chica y el cosmonauta es una serie polaca que está en Netflix desde 2023.

Según lo expuesto por Ready Steady Cut, la serie polaca de Netflix presenta "un triángulo amoroso tedioso y aletargado que no saca provecho de su premisa o de sus líneas de tiempo duales. Está perdida en el espacio".

Netflix: de qué trata la serie La chica y el cosmonauta

La sinopsis oficial de Netflix sobre La chica y el cosmonauta reza: "El regreso de un astronauta tras 30 años desaparecido reaviva un amor pasado y despierta el interés de una corporación decidida a averiguar por qué no ha envejecido".

la chica y el cosmonauta-serie-netflix (2) La chica y el cosmonauta presenta una historia dramática romántica marcada por la ciencia ficción.

A él lo dieron por muerto, y ella formó una familia con otra persona. Cuando reaparece 30 años después, tendrán que descubrir si su amor fue capaz de resistir el paso del tiempo.

Netflix: tráiler de La chica y el cosmonauta

Embed - La Chica y el Cosmonauta Netflix Trailer en Español Serie Tv 2023

Reparto de la serie de Netflix, La chica y el cosmonauta

Vanessa Aleksander como Marta (25)

Jdrzej Hycnar como Nikodem Borowski

Jakub Sasak como Bogdan (28)

Magdalena Cielecka como Marta (55)

Andrzej Chyra como Bogdan (58)

Zofia Jastrzbska

Anna Cielak

Daria Polunina

