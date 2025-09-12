Netflix: acaba de estrenar una serie de comedia romántica que deja pensando a todo el mundo

Esta serie de Netflix está dirigida por Emma Bucht y Susanne Thorson y es perfecta como para ir adentrándose en el fin de semana.

Con buenas repercusiones por parte de la crítica, la serie se estrenó el 11 de septiembre de 2025, con un total de 7 capítulos, que rondan aproximadamente los 30 minutos de duración cada uno.

netflix-Diario-de-una-chica-experta-en-desastres-de-amor La serie de Netflix cuenta con capítulos bastante cortos y entretenidos de ver.

Netflix: de qué trata la serie Diario de una chica experta en desastres de amor

La serie de Netflix pone en el centro de la escena a un grupo de amigas, con Amanda (Carla Sehn) como protagonista principal. Ellas conocen a diferentes hombres en sitios de citas y bares, viviendo todo tipo de experiencias. Amanda, de 31 años, ya se cansó de no encontrar alguien que la ame, por lo que hará lo imposible por lograrlo.

netflix-Diario-de-una-chica-experta-en-desastres-de-amor-estreno La serie de Netflix está arrasando en todo el mundo, a horas de su estreno.

Reparto de Diario de una chica experta en desastres de amor, serie de Netflix

Carla Sehn (Amanda)

Moah Madsen (Adina)

Dilan Apak (Jabba)

Malou Marnfeldt (Hombrecito)

Zahraa Aldoujaili (Ronja)

Johannes (Emil Wester)

Mads Korsgaard (El sin rostro)

Isac Calmroth (Filip)

Tráiler de Diario de una chica experta en desastres de amor, serie de Netflix

Embed - DIARIO DE UNA CHICA EXPERTA EN DESASTRES DE AMOR | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 11 Septiembre/25 NETFLIX

Dónde ver la serie Diario de una chica experta en desastres de amor, según la zona geográfica