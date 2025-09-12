Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix: acaba de estrenar una serie de comedia romántica que deja pensando a todo el mundo

La plataforma de Netflix recién estrena una serie que no tiene desperdicio y comenzó a arrasar entre todas las series y películas del catálogo

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La serie de Netflix era una de las más esperadas por los usuarios de todo el mundo.

La serie de Netflix era una de las más esperadas por los usuarios de todo el mundo.

Todos los usuarios de Netflix ya pueden comenzar a disfrutar de una producción sueca que comenzó a establecer un récord de reproducciones en la plataforma. Se trata de la serie Diario de una chica experta en desastres de amor, una de las entregas más esperadas del 2025.

Esta comedia romántica, con altos pasajes de dramatismo, logró acaparar con la atención de los espectadores, a partir de una historia entretenida, protagonizada por la actriz Carla Sehn y un elenco variopinto, crucial para que la serie alcanzar el éxito.

El relato de la propuesta de Netflix gira en torno a un grupo de amigas que incursionan en el mundo de las citas en bares y apps, pero que no logran encontrar el amor verdadero que buscan.

Esta serie de Netflix está dirigida por Emma Bucht y Susanne Thorson y es perfecta como para ir adentrándose en el fin de semana.

Con buenas repercusiones por parte de la crítica, la serie se estrenó el 11 de septiembre de 2025, con un total de 7 capítulos, que rondan aproximadamente los 30 minutos de duración cada uno.

netflix-Diario-de-una-chica-experta-en-desastres-de-amor
La serie de Netflix cuenta con capítulos bastante cortos y entretenidos de ver.

La serie de Netflix cuenta con capítulos bastante cortos y entretenidos de ver.

Netflix: de qué trata la serie Diario de una chica experta en desastres de amor

La serie de Netflix pone en el centro de la escena a un grupo de amigas, con Amanda (Carla Sehn) como protagonista principal. Ellas conocen a diferentes hombres en sitios de citas y bares, viviendo todo tipo de experiencias. Amanda, de 31 años, ya se cansó de no encontrar alguien que la ame, por lo que hará lo imposible por lograrlo.

netflix-Diario-de-una-chica-experta-en-desastres-de-amor-estreno
La serie de Netflix está arrasando en todo el mundo, a horas de su estreno.

La serie de Netflix está arrasando en todo el mundo, a horas de su estreno.

Reparto de Diario de una chica experta en desastres de amor, serie de Netflix

  • Carla Sehn (Amanda)
  • Moah Madsen (Adina)
  • Dilan Apak (Jabba)
  • Malou Marnfeldt (Hombrecito)
  • Zahraa Aldoujaili (Ronja)
  • Johannes (Emil Wester)
  • Mads Korsgaard (El sin rostro)
  • Isac Calmroth (Filip)

Tráiler de Diario de una chica experta en desastres de amor, serie de Netflix

Embed - DIARIO DE UNA CHICA EXPERTA EN DESASTRES DE AMOR | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 11 Septiembre/25 NETFLIX

Dónde ver la serie Diario de una chica experta en desastres de amor, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Diario de una chica experta en desastres de amor se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Diary of a ditched girl se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Diario de una chica experta en desastres de amor se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar