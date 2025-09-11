Inicio Series y películas Netflix
Netflix asombra con una serie alemana del 2025 que superó a Black Mirror

Llegó a Netflix en el 2025, una serie alemana de solo 6 capítulos que superó a Black Mirror. La intrigante producción alemana fue muy bien recibida por la crítica y el público

Pablo González
Mina Tander. La actriz alemana es la protagonista de la serie, Cassandra. 

Permanentemente, Netflix está lanzando estrenos de series y películas, en el 2025, estrenó una serie alemana de solo 6 capítulos que supera a Black Mirror, estamos hablando de, Cassandra.

Cassandra. La terrorífica serie alemana de Netflix desplazó a Black Mirror.

La serie Cassandra sigue a una familia que se muda a una nueva casa en la búsqueda de un nuevo comienzo. Al principio, la casa parece el lugar ideal para sanar heridas y para poder avanzar, pero las cosas comienzan a cambiar, y no para bien, cuando la Inteligencia Artificial entra en sus vidas.

Es como ver un capítulo de Black Mirror, pero llevado al extremo. Cassandra es una historia de manipulación, de secretos y muerte, que sucede al interior de la primera Smart Home —casa inteligente— del país.

El tema de la IA es llevada a un lugar interesante y muy peligroso, que la hace mucho más peligrosa de lo que debería ser. La brutal y descarnada serie de 6 capítulos cuenta una historia de obsesión, de secretos y de peligros que se esconden justo frente a nuestros ojos.

Netflix: de qué se trata la serie Cassandra

"Buscando empezar de cero, una familia se muda a la primera casa inteligente de Alemania, sin saber que los habitantes anteriores murieron en circunstancias misteriosas", cuenta la sinopsis oficial de la serie, que se metió entre lo más elegido por los suscriptores en el gigante de la N.

Serie alemana. Cassandra es la serie que Netflix estrenó en 2025 y que está superando a la exitosa Black Mirror.

Cassandra es el nombre de la asistente virtual de esta casa de los 70. Si bien al comienzo parece novedosa, simpática y servicial, su presencia constante entre los miembros de esta familia dejará ver que tiene otro tipo de intenciones y será la principal amenaza para los recién mudados.

Netflix: reparto de la serie Cassandra

  • Benjamin Gutsche
  • Mina Tander
  • Joshua Kantara
  • Lavinia Wilson
  • Franz Hartwig

Trailer de la serie Cassandra

Dónde ver la serie Cassandra, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Cassandra se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Cassandra se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Cassandra se puede ver en Netflix.

