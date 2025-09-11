Cómo ahuyentar los gatos del jardín: crea este repelente natural

2 dientes de ajo

1 litro de agua caliente

Jugo de 1 limón y medio

Media cucharada de canela

Embed - Repelente Para GatosAsi Se Evita Que El Gato Del Vecino O Callejero Se Orine O Se Cag* En Tu Jardin

El primer paso será picar dos dientes de ajos. También puedes hacer este paso con un prensa ajo. A continuación, coloca los dientes de ajo picados en una olla junto con el litro de agua, el jugo de 1 limón y medio, y la media cucharada de canela.

Mezcla bien todos los ingredientes y deja que reposen por unas 24 horas. Pasado este tiempo, cuela la preparación y colocala en un envase con atomizador o pulverizador.

Este repelente para gatos debe colocarse en aquellos sitios donde sabemos que este animal suele visitar. Cuando el gato quiera ingresar en tu jardín, el fuerte olor del repelente alejará al felino.

Es importante aclarar que la aplicación de este repelente casero debe hacerse todos los días, ya que con el tiempo es normal que el aroma "se pierda" o pase desapercibido.

ecos de mar rojo netflix Gracias a este repelente casero los gatos no volverán a pisar tu jardín.

Otros trucos para evitar que los gatos ingresen en tu jardín

Los gatos detestan los olores de los cítricos como naranja o limón; no soportan los aromas de las plantas aromáticas (lavanda, ruda, tomillo limón) o de esencias y especias como la pimienta, vinagre o posos de café.

También puedes colocar barreras físicas como pinchos de plástico, cercas inclinadas, o utilizar aspersores con sensores de movimiento, los cuales asustan a los gatos.

NO USAR: bolas de naftalina, harina de huesos o harina de pescado para repeler gatos, ya que se trata de sustancias y elementos que son tóxicas para ellos y pueden causarles daño.