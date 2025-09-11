La vida del tortugo Jorge se convirtió en un libro de cuentos al que todos los chicos pueden acceder

De esa experiencia nació el cuento “Hijo del mar”, en el que el tortugo Jorge tiene una amiga imaginaria llamada Luz. Ese personaje lo anima a mantener vivo el sueño de volver al océano durante sus largos años de cautiverio. Para Faveri, se trata de una metáfora sobre la esperanza y la importancia de nunca dejar de soñar.

Tortugo jorge1 Así Julieta Faveri imaginó a Luz, una amiga imaginaria del tortugo Jorge, que lo animó a no abandonar su sueño de volver al mar. Instagram

Dónde leer la historia del tortugo Jorge

El cuento aún no está disponible en formato editorial porque la autora se encuentra tramitando los derechos de autor. Sin embargo, puede descargarse de manera gratuita en la cuenta de Instagram @arolac.cuentos, donde Faveri comparte otras obras pensadas para la infancia.

La docente también contó que trabaja en la escuela Maristas de Mar del Plata y aprovechó la oportunidad para enviar un cálido saludo a los docentes de Mendoza y San Rafael, a quienes siente cercanos a través de esta historia que cruzó fronteras provinciales.

El largo camino hacia el mar

El tortugo Jorge llegó al acuario de la Ciudad de Mendoza a en los 80', tras ser rescatado de una red de pescadores en Bahía Blanca. Desde entonces vivió en Mendoza, primero en el acuario municipal y luego en una pecera gigante que se construyó especialmente para él, aunque nunca fue un lugar totalmente adecuado para un animal de semejantes dimensiones.

En octubre de 2022 comenzó su preparación para volver al mar, que incluyó meses de adaptación en Mar del Plata. Finalmente, en abril de 2025, Jorge fue liberado en el Atlántico con un chip de seguimiento. Su rastro pudo seguirse durante semanas, hasta que dejó de emitir señales en aguas de Brasil. Los especialistas confían en que se adaptó con éxito a la vida marina.

Así, la historia del tortugo Jorge, que marcó a generaciones de mendocinos, ahora también vive en las páginas de un cuento infantil, para inspirar a los más pequeños a soñar con libertad.