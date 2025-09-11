La importancia de este recurso se amplifica cuando se trata de países con vastas reservas de petróleo. De hecho, en el primer país donde se realizó el primer pozo para la extracción de crudo es uno de que más reservas tiene. Te contamos de que se trata.

Petroleo (1)

El primer país en realizar un pozo de petróleo: ni Estados Unidos ni Rusia

En la antigua China, hacia el siglo IV, ya se practicaba la extracción de petróleo de manera sorprendentemente ingeniosa. Utilizaban cañas de bambú para perforar el suelo y alcanzar los yacimientos, logrando pozos de hasta más de 200 metros de profundidad. El petróleo obtenido se empleaba como combustible para hervir salmuera y producir sal, un recurso esencial en esa época.