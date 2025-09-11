El oro negro que mueve al mundo

El petróleo es una de las materias primas más codiciadas. La extracción y comercialización no solo definen la economía de los países productores, sino que también influyen directamente en los mercados globales, la política internacional y el desarrollo de diversas naciones del mundo.

La importancia de este recurso se amplifica cuando se trata de países con vastas reservas de petróleo. De hecho, en el primer país donde se realizó el primer pozo para la extracción de crudo es uno de que más reservas tiene. Te contamos de que se trata.

El primer país en realizar un pozo de petróleo: ni Estados Unidos ni Rusia

En la antigua China, hacia el siglo IV, ya se practicaba la extracción de petróleo de manera sorprendentemente ingeniosa. Utilizaban cañas de bambú para perforar el suelo y alcanzar los yacimientos, logrando pozos de hasta más de 200 metros de profundidad. El petróleo obtenido se empleaba como combustible para hervir salmuera y producir sal, un recurso esencial en esa época.

El primer pozo de petróleo considerado “moderno” se perforó en 1846 en Bibi-Heybat, cerca de Bakú, en la actual Azerbaiyán, entonces parte del Imperio ruso. Fue realizado con técnicas más avanzadas, marcando el inicio de la explotación petrolera organizada. Este acontecimiento precedió al famoso pozo de Edwin Drake en Pensilvania, Estados Unidos, en 1859, que daría origen a la industria petrolera tal como la conocemos.

De la sal a la energía: cómo el petróleo sustentaba la economía china antigua

Países con las mayores reservas de petróleo

El petróleo es uno de los recursos más estratégicos del planeta, pues de él depende buena parte de la economía mundial, el transporte, la industria y hasta la política internacional. Sin embargo, no todos los países cuentan con las mismas riquezas bajo su suelo.

Los cinco países con más reservas probadas de petróleo:

  • Venezuela, 303.000 millones de barriles de petróleo.
  • Arabia Saudita, 267.000 millones de barriles de petróleo.
  • Irán, 208.600 millones de barriles de petróleo.
  • Iraq, 145.000 millones de barriles de petróleo.
  • Emiratos Árabes Unidos, 113.000 millones de barriles de petróleo.

