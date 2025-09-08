Proyectan la producción de petróleo más alta del siglo y la mayor de la historia de gas

Producción de Petróleo (BCR) Vaca Muerta trajo consigo la fuerte suba de la producción no convencional de gas y petróleo.

El panorama para el petróleo y el gas en la Argentina

Con este panorama, desde el Bolsa de Comercio de Rosario, plantearon que el petróleo en Argentina proyecta lograr en 2025 “la producción más alta del siglo, un máximo desde 1998 y la tercera más alta registrada”, y calculó que “la producción de gas podría ser la más alta de la historia argentina en este 2025”.

El estudio también destacó que el crecimiento productivo se ve beneficiado por la finalización de obras destinadas al transporte energético, que permite ampliar los envíos, y la apertura de mercados.

En este aspecto, resaltan que “la nueva etapa del Gasoducto Perito Moreno (ex GPNK) aspira a seguir profundizando el abastecimiento de energía a la provincia de Buenos Aires y la Región Centro”, mientras que “la reversión del Gasoducto Norte permitirá ampliar el abastecimiento de gas a Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, para luego llegar a la exportación en dirección a Bolivia y Brasil”.

Producción de Gas (BCR) El crecimiento de la producción de gas, en uno de los gráficos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Petróleo, gas y exportaciones

Con respecto a la perspectiva de sumar envíos a países vecinos, desde la BCR señalaron que “el marcado declino de la producción gasífera boliviana abre mercados y oportunidades para seguir profundizando la exportación de energía argentina a la región en el mediano plazo”.

Asimismo, agregaron que “el avance del Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) será esencial para potenciar la capacidad de exportación de petróleo a través del Mar Argentino en los próximos años”.

En este marco, valoraron que “la diferencia entre exportaciones e importaciones de energía ya es la más grande del siglo”, aludiendo que “como se informó desde la Secretaría de Energía, la balanza energética argentina tuvo su mayor superávit en 35 años”.

Balanza comercial energética (BCR) La suba de exportaciones de energía se ubica en torno al 11% si comparamos la primera mitad del 2025, detalló la Bolsa de Comercio de Rosario.

Al respecto, el informe especificó que la suba de exportaciones de energía se ubica en torno al 11% si comparamos la primera mitad del 2025 respecto al mismo período del año pasado, mientras que las importaciones de energía en el primer semestre del año marcaron una baja de más del 23% interanual, destacando que la importación de gas “cayó 46% interanual en el 1er semestre de 2025”.

El informe de la BCR agrega que “la participación de la energía en las importaciones nacionales viene cayendo sostenidamente”, señalando que “luego del pico del 2022, en donde representaron casi el 16% de las importaciones, dicha proporción cayó sostenidamente y hoy se ubica en menos del 5% de lo importado en Argentina para esta primera mitad del 2025, un mínimo de 21 años”.

Fuentes: Agencia Noticias Argentinas y Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)