Asaltos a barcos con petróleo: ¿Cómo funciona la piratería en la actualidad?

A diferencia de lo ocurrido en Somalia en la primera década de los 2000, donde los piratas solían secuestrar barcos enteros para pedir rescates millonarios, en el Golfo de Guinea la dinámica es distinta. Aquí lo habitual es que grupos armados aborden buques con lanchas rápidas, secuestren parte de la tripulación y los trasladen a tierra firme, donde permanecen ocultos en la selva mientras se negocia un rescate. Estas operaciones son más rápidas y difíciles de rastrear, lo que las convierte en un negocio atractivo para las bandas.

Petroleo El Golfo de Guinea concentra la mayoría de los secuestros y robos de crudo en el mundo

Robo de petróleo y piratas

Otro modus operandi frecuente es el robo de petróleo. Los piratas desvían buques cisterna, trasbordan la carga a embarcaciones más pequeñas y luego la introducen en el mercado negro regional, donde siempre hay compradores dispuestos. Esta práctica, conocida como “bunkering ilegal”, genera pérdidas millonarias y financia redes criminales que, en muchos casos, mantienen vínculos con milicias locales y sectores corruptos.

Frente a esta amenaza, las navieras han reforzado sus medidas de seguridad. Algunas contratan equipos privados armados, otras modifican sus rutas para alejarse de las zonas más peligrosas, e incluso se instalan barreras físicas como alambradas o cañones de agua para impedir los abordajes. Paralelamente, varias potencias han desplegado patrullas y programas de cooperación con los países de la región, aunque los resultados siguen siendo limitados.

Dos datos son claves: