El petróleo mendocino sumó una nueva torre para evitar la caída de producción

Este equipo de torre –que se suma a los que ya están operativos actualmente en la cuenca- se trata de una unidad que no se encontraba disponible en Mendoza.

Para operarla, Petróleos Sudamericanos acordó con la empresa Suren SA, compañía que comenzó a trabajar en la primera semana de mayo, con intervenciones programadas.

La apuesta de Petróleos Sudamericanos por el petróleo convencional

Dado que los yacimientos convencionales pierden producción de manera natural con el paso del tiempo, empresas como Petróleos Sudamericanos apuestan por sumar equipos de torre para hacer perforaciones, reparaciones e intervenciones que permitan sostener o recuperar niveles de extracción.

“Esta inversión permite reforzar las capacidades operativas, garantizar la continuidad de los trabajos y sostener los estándares de eficiencia y seguridad requeridos por la actividad”, señalaron desde la petrolera.

Petróleos Sudamericanos torre barrancas La apuesta de Petróleos Sudamericanos por el convencional de Mendoza.

Desde la empresa remarcaron además que la incorporación del nuevo equipo demandará personal para su operación y movimiento en los yacimientos, además de generar actividad para proveedores mendocinos vinculados al mantenimiento, repuestos y servicios asociados a la industria petrolera.

“Además de la mano de obra directa, estos equipos necesitan una cadena de valor alrededor: talleres, logística, mantenimiento y provisión de insumos”, explicó Petróleos Sudamericanos.