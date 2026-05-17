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Yacimientos maduros

El petróleo mendocino sumó una nueva torre para evitar la caída de producción

Petróleos Sudamericanos sumó otro equipo para sostener la producción convencional y generar empleo en Mendoza. Opera en Barrancas, La Ventana y Vizcacheras

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
Petróleos Sudamericanos sumaun nuevo equipo de torre para Barrancas, La Ventana y Vizcacheras.

Petróleos Sudamericanos suma un nuevo equipo de torre para Barrancas, La Ventana y Vizcacheras.

La petrolera Petróleos Sudamericanos sumó un nuevo equipo de torre a la Cuenca Cuyana. Con esta inversión, la empresa apunta a reforzar la actividad en yacimientos maduros de Mendoza y a generar mano de obra regional.

“La iniciativa apunta a maximizar la eficiencia en sus recursos concesionados y fortalecer el entramado productivo del sector energético en la provincia”, dijeron desde la petrolera que opera Barrancas, La Ventana y Vizcacheras a Diario UNO.

Petróleos Sudamericanos torre
Suren SA comenzó a operar el nuevo equipo de torre de Petróleos Sudamericanos.

Suren SA comenzó a operar el nuevo equipo de torre de Petróleos Sudamericanos.

Este equipo de torre –que se suma a los que ya están operativos actualmente en la cuenca- se trata de una unidad que no se encontraba disponible en Mendoza.

Para operarla, Petróleos Sudamericanos acordó con la empresa Suren SA, compañía que comenzó a trabajar en la primera semana de mayo, con intervenciones programadas.

La apuesta de Petróleos Sudamericanos por el petróleo convencional

Dado que los yacimientos convencionales pierden producción de manera natural con el paso del tiempo, empresas como Petróleos Sudamericanos apuestan por sumar equipos de torre para hacer perforaciones, reparaciones e intervenciones que permitan sostener o recuperar niveles de extracción.

“Esta inversión permite reforzar las capacidades operativas, garantizar la continuidad de los trabajos y sostener los estándares de eficiencia y seguridad requeridos por la actividad”, señalaron desde la petrolera.

Petróleos Sudamericanos torre barrancas
La apuesta de Petróleos Sudamericanos por el convencional de Mendoza.

La apuesta de Petróleos Sudamericanos por el convencional de Mendoza.

Desde la empresa remarcaron además que la incorporación del nuevo equipo demandará personal para su operación y movimiento en los yacimientos, además de generar actividad para proveedores mendocinos vinculados al mantenimiento, repuestos y servicios asociados a la industria petrolera.

“Además de la mano de obra directa, estos equipos necesitan una cadena de valor alrededor: talleres, logística, mantenimiento y provisión de insumos”, explicó Petróleos Sudamericanos.

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