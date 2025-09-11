Inicio Sociedad América del Sur
El país de América del Sur donde China planea construir una gigantesca plataforma para extraer petróleo

Esta construcción no solo representa un avance tecnológico para la extracción de petróleo, sino también es un ejemplo de cómo la inversión estratégica impulsa a América del Sur

Valentina Araya
Valentina Araya
La gigantesca plataforma China para producir petróleo 

La industria del petróleo no es solo clave para la economía de América del Sur sino para el mundo entero. Por lo que las construcciones en relación con el crudo ,que combinan inversión extranjera y tecnología avanzada, marcan la diferencia en la producción energética.

Uno de los casos más recientes se desarrolla en un país de la región, donde una nueva plataforma petrolera flotante busca transformar la capacidad de extracción de petróleo en América del Sur. Te contamos de qué se trata y donde se encuentra.

Se espera que esta construcción produzcan una mezcla de petróleo ligero y pesado,

El país de América del Sur donde China planea construir una gigantesca plataforma para extraer petróleo

En Venezuela, la compañía China Concord Resources Corp (CCRC) lidera esta iniciativa como parte de un proyecto de 1.000 millones de dólares. La construcción se realiza bajo un contrato de producción compartida a 20 años con la petrolera estatal PDVSA, lo que permite combinar recursos, experiencia y riesgos entre las partes involucradas, asegurando beneficios tanto para el país de América del Sur como para los inversionistas extranjeros.

La construcción tiene un objetivo ambicioso: aumentar la producción de los campos de Lago Cinco y Lagunillas de 12.000 a 60.000 barriles diarios de petróleo para finales de 2026. Para lograrlo, se instalará una plataforma flotante de última generación, diseñada para operar en condiciones complejas y maximizar la eficiencia de extracción.

La plataforma Alula, una plataforma marina autoelevable, llegó desde el puerto chino de Zhoushan, según datos de monitoreo de buques, fotos y videos vistos por Reuters.

América del Sur: ¿Cómo es esta plataforma para extraer petróleo?

Esta es la primera instalación petrolera flotante. Entre las características más destacadas de esta construcción en América del Sur se incluyen:

  • Tecnología avanzada: sistemas de control y monitoreo que optimizan la producción de petróleo y reducen riesgos operativos.
  • Seguridad y sostenibilidad: estructuras que protegen al personal y minimizan el impacto ambiental en el lago.
  • Escala de producción: la capacidad de incrementar significativamente los barriles diarios, fortaleciendo la posición de Venezuela en los mercados de petróleo.
  • Cooperación internacional: la alianza con CCRC permite la transferencia de conocimientos y tecnología, beneficiando a la industria local.
  • Durabilidad y resiliencia: diseñada para operar durante décadas, la plataforma asegura continuidad y estabilidad en la producción energética.

Con esta iniciativa, Venezuela reafirma su papel como productor clave en la industria petrolera mundial, mostrando que los proyectos modernos no solo buscan aumentar la producción, sino también generar impactos positivos duraderos para la región y su población. La plataforma flotante simboliza un paso concreto hacia el futuro de la energía en el país de América del Sur.

