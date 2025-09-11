El país de América del Sur donde China planea construir una gigantesca plataforma para extraer petróleo

Uno de los casos más recientes se desarrolla en un país de la región, donde una nueva plataforma petrolera flotante busca transformar la capacidad de extracción de petróleo en América del Sur. Te contamos de qué se trata y donde se encuentra.

Petroleo (2) Se espera que esta construcción produzcan una mezcla de petróleo ligero y pesado,

En Venezuela, la compañía China Concord Resources Corp (CCRC) lidera esta iniciativa como parte de un proyecto de 1.000 millones de dólares. La construcción se realiza bajo un contrato de producción compartida a 20 años con la petrolera estatal PDVSA, lo que permite combinar recursos, experiencia y riesgos entre las partes involucradas, asegurando beneficios tanto para el país de América del Sur como para los inversionistas extranjeros.