El país de América del Sur con uno de los puentes más largo del mundo: une 2 ciudades estratégicas

Un país de América del Sur resalta por poseer uno de los puentes más emblemáticos de la región, uniendo dos ciudades vitales y permitiendo la movilización de miles

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
El país de América del Sur con uno de los puentes más largo del mundo

En la región de América del Sur una construcción se lleva el asombro por poseer una extensión de 120 estadios de fútbol. Se trata de un puente esencial que unen dos ciudades por la que cada día por él pasan más de 140.000 vehículos.

La construcción de este puente en América del Sur fue un desafío monumental. Se utilizó una combinación de vigas de concreto y acero, con una estructura de viga en caja que le otorgó estabilidad y resistencia. El tramo central del puente tiene una luz de 300 metros y una altura de 72 metros sobre el nivel del agua, permitiendo el paso de embarcaciones de gran tamaño.

America del Sur
Inaugurado en 1974, el Puente Río-Niterói se convirtió en una solución innovadora para las crecientes demandas de transporte entre Río y Niterói, facilitando el paso sobre la bahía de Guanabara

El país de América del Sur con uno de los puentes más largo del mundo: una construcción que une 2 ciudades estratégicas

Se trata del puente Río-Niterói, oficialmente conocido como Puente Presidente Costa e Silva, es una de las obras de infraestructura más emblemáticas de Brasil y un símbolo de la ingeniería moderna en América del Sur. Con una longitud total de 13,29 kilómetros, de los cuales 8,83 kilómetros cruzan la Bahía de Guanabara, este puente conecta las ciudades de Río de Janeiro y Niterói, facilitando el tránsito diario de aproximadamente 140.000 vehículos

La idea de construir un puente que uniera ambas ciudades surgió en 1875, debido a la dificultad de transporte por tierra, que requería un recorrido de más de 100 kilómetros. Sin embargo, el proyecto tomó forma en la década de 1960, cuando el presidente Artur da Costa e Silva autorizó su construcción en 1968. Las obras comenzaron en enero de 1969 y se inauguraron el 4 de marzo de 1974, convirtiéndolo en el segundo puente más largo del mundo en ese momento.

America del Sur (3)
La estructura une a la Avenida Brasil, de la ciudad de Río de Janeiro, con la Avenida do Contorno, en Niterói. Forma parte de la carretera federal BR-101

Los puentes más largos del mundo

Además de su función como vía de transporte, el Puente Río-Niterói es un importante atractivo turístico. Desde sus plataformas de observación, los visitantes pueden disfrutar de vistas panorámicas de la bahía, las playas de Niterói y el perfil urbano de Río de Janeiro. Su arquitectura y su ubicación estratégica lo han convertido en un ícono de la ingeniería brasileña y un testimonio del progreso del país en el siglo XX.

Más allá de esta construcción emblemática en América del Sur los puentes más largos del mundo son:

  • Puente Qingdao-Haiwan este puente chino es el más largo de mundo sobre agua
  • Viaducto de Changhua-Kaohsiung, 157,39 kilómetros
  • Gran Puente de Tianjin, 113,700 kilómetros
  • Hong Kong-Zhuhai-Macao, 55,000 kilómetros
  • Bang Na Expressway, 54,000 kilómetros

