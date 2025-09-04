Este reconocimiento a la ciudad refleja cómo la armonía entre urbanismo y naturaleza se ha convertido en un factor clave para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y atraer turismo especializado en aviturismo. Te contamos sobre esta ciudad de América del Sur que maravilla al mundo.

La ciudad con más aves del mundo está en América del Sur

Cali fue reconocida como la ciudad con mayor diversidad de aves del mundo, al registrar más de 561 especies. Esta cifra representa más del 30% de las aves de Colombia, país que alberga cerca de 2.000 especies, consolidándose como un líder mundial en biodiversidad ornitológica.