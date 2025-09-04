Inicio Sociedad Ciudad
La ciudad con más aves del mundo está en América del Sur

Una ciudad de América del Sur destaca como la ciudad con más aves del mundo, con más de 561 especies y referente en biodiversidad y conservación.

Más de 561 especies de aves conviven en la ciudad

Una ciudad de América del Sur se ha destacado como la que alberga más aves del mundo, con más de 561 especies residentes, migratorias y endémicas, consolidándose como un referente de biodiversidad urbana y conservación ambiental.

Este reconocimiento a la ciudad refleja cómo la armonía entre urbanismo y naturaleza se ha convertido en un factor clave para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y atraer turismo especializado en aviturismo. Te contamos sobre esta ciudad de América del Sur que maravilla al mundo.

La ciudad con más aves del mundo está en América del Sur

Cali fue reconocida como la ciudad con mayor diversidad de aves del mundo, al registrar más de 561 especies. Esta cifra representa más del 30% de las aves de Colombia, país que alberga cerca de 2.000 especies, consolidándose como un líder mundial en biodiversidad ornitológica.

Es así que esta ciudad de América del Sur ha integrado su riqueza ornitológica en su identidad cultural, promoviendo la observación de aves y la educación ambiental.

Como es esta ciudad de América del Sur

La ciudad de Cali se encuentra en el Valle del Cauca, al pie de la Cordillera Occidental de los Andes, y cerca del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Esta ubicación le permite tener una gran diversidad de ecosistemas, desde bosques húmedos hasta ríos y montañas, ideales para la vida de más de 560 especies de aves.

Así mismo, esta ciudad se caracteriza por:

  • Cultura y aviturismo: la ciudad de América del Sur ha integrado las aves en su identidad cultural. A través de eventos como la Colombia Birdfair, esta ciudad se destaca en el mundo por promover el aviturismo, la educación ambiental y el turismo sostenible.
  • Desarrollo urbano y sostenibilidad: esta ciudad de América del Sur combina vida urbana con naturaleza, incorporando parques, corredores ecológicos y reservas naturales.
  • Calidad de vida: la ciudad ofrece un entorno saludable y sostenible, donde la educación ambiental y la protección de aves contribuyen a mejorar la calidad de vida en esta ciudad de América del Sur, destacada internacionalmente por su compromiso con la naturaleza.
  • Economía y biodiversidad: la riqueza de aves de esta ciudad impulsa el ecoturismo y la investigación científica, consolidando a la ciudad como un ejemplo de conservación y sostenibilidad.

