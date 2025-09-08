Inicio Sociedad América del Sur
El país de América del Sur que construirá el primer túnel submarino de la región: unirá dos ciudades estratégicas

El primer túnel submarino de América del Sur conectará Santos y Guarujá

En el corazón de América del Sur, una ambiciosa construcción se prepara para marcar un hito histórico: el primer túnel submarino de la región. No solo conectará dos ciudades estratégicas, sino que también representa un avance tecnológico y económico de alcance global, con impacto en la movilidad, el comercio y la logística.

Su importancia trasciende fronteras y se proyecta mucho más allá de lo que se ve a simple vista, posicionando a América del Sur en el mapa de la ingeniería avanzada y marcando un precedente para proyectos similares en el mundo. Te contamos de qué construcción se trata y qué ciudades de América del Sur unirá.

Innovación en infraestructura: un proyecto histórico que proyecta a América del Sur en el mundo de la ingeniería.

Esta monumental construcción de América del Sur es el túnel submarino que unirá las ciudades brasileñas de Santos y Guarujá, en el estado de São Paulo. Con una inversión de 6.800 millones de reales (unos 1.240 millones de dólares), la construcción será realizada por un consorcio internacional, liderado por una empresa portuguesa y la china CCCC (China Communications Construction Company).

El túnel tendrá una longitud total de 1,5 km, de los cuales 870 metros estarán bajo el agua. Esta construcción contará con tres carriles por sentido, incluyendo uno para VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), además de vías para peatones y ciclistas. Actualmente, la travesía entre Santos y Guarujá toma hasta 18 minutos en balsa; con el túnel, el tiempo se reducirá a solo 2 minutos, transformando la conectividad en esta región de América del Sur y generando un referente en ingeniería para el mundo.

Cooperación internacional: empresas de distintos países se unen para esta construcción única en América del Sur.

América del Sur: ¿Cuál es la importancia de esta construcción?

Este túnel submarino no solo conectará dos ciudades, sino que también tendrá múltiples beneficios estratégicos:

  • Reducción de tiempos y costos logísticos: el túnel optimiza el transporte de personas y mercancías en América del Sur.
  • Impulso económico y empleo: la construcción generará miles de empleos directos e indirectos en la región.
  • Innovación tecnológica: este túnel será un referente de ingeniería avanzada en América del Sur, destacando en todo el mundo.
  • Desarrollo regional y urbano: fortalece la integración entre ciudades y promueve el crecimiento económico y social en el sudeste de Brasil.
  • Cooperación internacional: esta construcción demuestra cómo empresas de distintos países pueden unirse para desarrollar infraestructura de gran envergadura en América del Sur, con impacto a nivel mundial.

El primer túnel submarino de América del Sur marcará un antes y un después en la movilidad y la infraestructura de la región, consolidándose como una construcción clave con proyección en todo el mundo.

