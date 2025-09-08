Su importancia trasciende fronteras y se proyecta mucho más allá de lo que se ve a simple vista, posicionando a América del Sur en el mapa de la ingeniería avanzada y marcando un precedente para proyectos similares en el mundo. Te contamos de qué construcción se trata y qué ciudades de América del Sur unirá.

Construccion (1) Innovación en infraestructura: un proyecto histórico que proyecta a América del Sur en el mundo de la ingeniería.

El país de América del Sur que construirá el primer túnel submarino de la región: unirá dos ciudades estratégicas

Esta monumental construcción de América del Sur es el túnel submarino que unirá las ciudades brasileñas de Santos y Guarujá, en el estado de São Paulo. Con una inversión de 6.800 millones de reales (unos 1.240 millones de dólares), la construcción será realizada por un consorcio internacional, liderado por una empresa portuguesa y la china CCCC (China Communications Construction Company).