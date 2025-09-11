Netflix-Beauty-in-Black.jpg Beauty in Black es una serie estadounidense subida de tono que acaba de lanzar su segunda temporada en Netflix.

Además, los temas sociales como la violencia doméstica, el tráfico de personas, la discriminación y la búsqueda de la identidad son los pilares de la serie de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Beauty in Black

La película Beauty in Black centra su trama en Kimmie (Taylor Polidore Williams), una estríper cuya vida a un giro inesperado cuando se cruza con una familia adinerada, pero disfuncional, que maneja una marca de cosméticos y una nefasta operación ilegal.

beauty in black serie Beauty in Black es un drama de suspenso que explora temas como el empoderamiento femenino, la trata de personas y los contrastes entre la pobreza y la riqueza.

Al entrar en un lujoso, pero caótico mundo, la protagonista se enfrenta a intrigas familiares, secretos oscuros y una lucha de poder que amenaza con arrastrarla a un juego peligroso del que no podrá escapar fácilmente.

Sin embargo, el verdadero horror surge cuando descubre que, detrás de la fachada del exitoso negocio de belleza, la familia también opera un retorcido y lucrativo tráfico de personas. En medio de la corrupción y el peligro, se ve forzada a tomar decisiones que pondrán en riesgo su vida y su moralidad, mientras intenta sobrevivir y destapar los secretos más perversos de la familia Bellarie.

Netflix: tráiler de la película Beauty in Black

Reparto de la película Beauty in Black

Taylor Polidore Williams (Kimmie)

Crystle Stewart (Mallory)

Amber Reign Smith (Rain)

Xavier Smalls (Angel)

Julian Horton (Roy)

Steven G. Norfleet (Charles)

Richard Lawson (Norman)

Terrell Carter (Varney)

Shannon Wallace (Calvin)

Charles Malik Whitfield (Jules)

Debbi Morgan (Olivia)

beauty in black serie (1) Taylor Polidore Williams es la protagonista de la serie Beauty in Black.

Dónde ver la película Beauty in Black, según la zona geográfica