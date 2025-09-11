Esta serie española de 2021 pasea a los espectadores por una de las historias más cautivadoras de Netflix, que comienza con un relato romántico, pero que se vuelve más dramática que nunca tras un hecho que sacude a la protagonista Elena Rivera, que interpreta a Alba Llorens Vendrell, víctima de una aberración por parte de un grupo de muchachos.

La serie de Netflix a la que no se le puede sacar los ojos de encima, se basó en la serie turca Fatmagül y hoy por hoy es una de las series y películas que valen la pena ver, sobre todo por su entretenida historia.