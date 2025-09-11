Mi catálogo de Netflix, qué día a día renueva sus contenidos en los distintos géneros para placer de sus usuarios, ofrece una serie de las más emotivas que no tiene desperdicio. Esa es Alba, una propuesta de drama y romance que te engancha, envuelve y sacude de abajo arriba desde el primer minuto.
Netflix: la serie más desesperante y recomendada de los últimos tiempos
Por su contundente historia dramática, esta serie de Netflix es dueña de un relato que es insuperable entre todas las series y películas