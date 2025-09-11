La actriz Elena Rivera interpreta a Alba Llorens Vendrell

La actriz Elena Rivera interpreta a Alba Llorens Vendrell, una mujer que sufre una agresión sexual y llena de dramatismo la pantalla de Netflix.

Mi catálogo de Netflix, qué día a día renueva sus contenidos en los distintos géneros para placer de sus usuarios, ofrece una serie de las más emotivas que no tiene desperdicio. Esa es Alba, una propuesta de drama y romance que te engancha, envuelve y sacude de abajo arriba desde el primer minuto.

Esta serie española de 2021 pasea a los espectadores por una de las historias más cautivadoras de Netflix, que comienza con un relato romántico, pero que se vuelve más dramática que nunca tras un hecho que sacude a la protagonista Elena Rivera, que interpreta a Alba Llorens Vendrell, víctima de una aberración por parte de un grupo de muchachos.

La serie de Netflix a la que no se le puede sacar los ojos de encima, se basó en la serie turca Fatmagül y hoy por hoy es una de las series y películas que valen la pena ver, sobre todo por su entretenida historia.

Alba cuenta con 13 capítulos de los más escalofriantes y se pueden ver en el catálogo desde junio de 2022.

netflix-serie-alba
La actriz Elena Rivera arrasa como protagonista principal de la serie de Netflix.

Netlfix: de qué trata la serie Alba

La trama de la serie de Netflix tiene como protagonista a Alba Llorens Vendrell (Elena Rivera), una mujer que vuelve a su ciudad para descansar y forma parte de una fiesta en la que todo termina mal, de la peor manera. Tras la fiesta, Alba se despierta en la playa, con signos de haber sido violada. Luego de darse cuenta que algunos de los autores de la agresión sexual eran amigos de su novio Bruno Costa (Eric Masip), todo termina de explotar cuando Alba descubre la identidad de alguien que también participó de la violación.

netflix-serie-alba-streaming
La serie de Netflix acapara toda la atenci&oacute;n de los usuarios desde el comienzo del primer cap&iacute;tulo.

Reparto de Alba, serie de Netflix

  • Elena Rivera (Alba Llorens Vendrell)
  • Eric Masip (Bruno Costa Campoamor)
  • Álvaro Rico (Jacobo Entrerríos)
  • Pol Hermoso (Rubén Entrerríos)
  • Jason Fernández (Hugo Roig)
  • Miguel Fernández (César Valdivieso)

Tráiler de Alba, serie de Netflix

Embed - Alba | Netflix | Tráiler Oficial

Dónde ver la serie Alba, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Alba se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Alba se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Alba se puede ver en Netflix.

