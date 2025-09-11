Estas son 4 de las producciones más destacadas del actor madrileño de los últimos años:

Netflix: de qué trata la película Tu hijo

El doctor Jaime Jiménez (José Coronado) tiene que lidiar con lo que le pasó a su hijo Marcos (Pol Monen), quien sufrió una golpiza a la salida de un lugar bailable y quedó en estado vegetativo. Al ver la pasividad de la justicia, Jaime no se quedará de brazos cruzados y buscará encontrar a los agresores, para hacer justicia por mano propia.

Dónde ver la película Tu hijo, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película Tu hijo se puede ver en Netflix .

Embed - Tu hijo (2018) Tráiler Oficial Español

Netflix: de qué trata la serie Legado

Federico Seligman (José Coronado) es un empresario adinerado que posee un conglomerado de medios de comunicación. Su gran empresa queda en manos de sus hijos cuando este se enferma. Pero al regresar y ya mejor de salud, Federico deberá tomar cartas en el asunto para ver cómo su empresa tomó un rumbo distinto bajo la conducción de sus hijos.

Dónde ver la serie Legado, según la zona geográfica

Latinoamérica: la serie Legado se puede ver en Netflix .

Embed - Legado | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie La chica de nieve

Amaya Martín es una niña de solo 10 años de edad que desaparece de la nada durante la cabalgata de los Reyes Magos, en Málaga. Atrás de la investigación por conocer el paradero de la menor de edad, estarán: los periodistas Miren Rojo (Mileta Smit) y Eduardo (José Coronado), y la inspectora Belén Millán (Aixa Villagrán).

Dónde ver la serie La chica de nieve, según la zona geográfica

Latinoamérica: la serie La chica de nieve se puede ver en Netflix .

