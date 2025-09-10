Netflix: estrenó la película donde Charlie Sheen revela cómo empezó a tener relaciones amorosas con hombres

Las drogas, el alcohol y comportamientos excesivos, llevaron a Charlie Sheen a provocar muchos escándalos que lo marginaron de muchos proyectos televisivos.

La propuesta de Netflix, que está dividida en dos partes, posee testimonios inéditos de amigos, familiares y actores allegados al actor.

Esta película dirigida por Andrew Renzi cuenta, entre decenas y decenas de historias imperdibles del actor, confesiones muy profundas como su adicción al sexo, que lo llevó a tener relaciones sexuales con otros hombres.

El estreno en la plataforma de Netflix fue el 10 de septiembre de 2025, en una propuesta que no para de crecer en el ranking de reproducciones a nivel mundial.

netflix-nombre-artistico-charlie-sheen-serie-estreno El actor Charlie Sheen vivió una vida llena de excesos, pero ahora asegura en la película de Netflix que hace siete años está sobrio.

Netflix: de qué trata la película Nombre artístico: Charlie Sheen

La nueva película de Netflix centra su historia en la vida del afamado actor estadounidense Charlie Sheen, quien abre su corazón y revela todo sobre sus batallas personales y camino a la fama. Tras siete años sobrio, amigos, colegas y familiares de Chalie Sheen cuentan historias nunca antes reveladas sobre la popular estrella de la televisión.

netflix-nombre-artistico-charlie-sheen Netflix sorprendió a todo el mundo con esta película tipo documental, que tiene a Charlie Sheen como protagonista.

Reparto de Nombre artístico: Charlie Sheen, película de Netflix

Charlie Sheen

Denise Richards

Jon Cryer

Ramon Estevez

Sean Penn

Chris Tucker

Brooke Mueller

Heidi Fleiss

Tráiler de Nombre artístico: Charlie Sheen, película de Netflix

