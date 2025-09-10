Inicio Series y películas Netflix
Netflix: estrenó la película donde Charlie Sheen revela cómo empezó a tener relaciones amorosas con hombres

Acaba de estrenar una película en Netflix que relata los escándalos más resonantes del actor Charlie Sheen, quien asegura que hace 7 años está sobrio

Miguel Guayama
El actor Charlie Sheen cuenta todo sobre su escandalosa vida en la película de Netflix.

Recién llega a la plataforma de Netflix una película llamada Nombre artístico: Charlie Sheen, un documental que cuenta todo sobre la actual vida del actor estadounidense. Luego de estar 7 años sobrio, Charlie Sheen abre su corazón y repasa su carrera como actor, en una de las entregas más esperadas este 2025 entre todas las series y películas.

La película estadounidense, una de las grandes promesas de este año en calidad de estrenos, se pasea desde su exitoso paso por la televisión hasta un escandaloso episodio que lo terminó alejando de Hollywood.

Charlie Sheen, sin dudas una de las estrellas más populares y rentables de la pantalla estadounidense, llegó a ser el actor mejor pagado del mundo, al cobrar 1,8 millones de dólares cuando maravilló al mundo con la serie Two and a Half Men.

Las drogas, el alcohol y comportamientos excesivos, llevaron a Charlie Sheen a provocar muchos escándalos que lo marginaron de muchos proyectos televisivos.

La propuesta de Netflix, que está dividida en dos partes, posee testimonios inéditos de amigos, familiares y actores allegados al actor.

Esta película dirigida por Andrew Renzi cuenta, entre decenas y decenas de historias imperdibles del actor, confesiones muy profundas como su adicción al sexo, que lo llevó a tener relaciones sexuales con otros hombres.

El estreno en la plataforma de Netflix fue el 10 de septiembre de 2025, en una propuesta que no para de crecer en el ranking de reproducciones a nivel mundial.

El actor Charlie Sheen vivió una vida llena de excesos, pero ahora asegura en la película de Netflix que hace siete años está sobrio.

Netflix: de qué trata la película Nombre artístico: Charlie Sheen

La nueva película de Netflix centra su historia en la vida del afamado actor estadounidense Charlie Sheen, quien abre su corazón y revela todo sobre sus batallas personales y camino a la fama. Tras siete años sobrio, amigos, colegas y familiares de Chalie Sheen cuentan historias nunca antes reveladas sobre la popular estrella de la televisión.

Netflix sorprendió a todo el mundo con esta película tipo documental, que tiene a Charlie Sheen como protagonista.

Reparto de Nombre artístico: Charlie Sheen, película de Netflix

  • Charlie Sheen
  • Denise Richards
  • Jon Cryer
  • Ramon Estevez
  • Sean Penn
  • Chris Tucker
  • Brooke Mueller
  • Heidi Fleiss

Tráiler de Nombre artístico: Charlie Sheen, película de Netflix

Embed - aka Charlie Sheen | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la película Nombre artístico: Charlie Sheen, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Nombre artístico: Charlie Sheen se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Nombre artístico: Charlie Sheen se puede ver en Netflix.
  • España: la película Nombre artístico: Charlie Sheen se puede ver en Netflix.

