La crítica respaldó esta serie de dos temporadas, cada una de 7 capítulos, destacando las brillantes actuaciones del elenco.

Además, los usuarios de Netflix que tuvieron la oportunidad de verla, la recomendaron a ojos cerrados, elogiándola entre todas las series y películas del catálogo.

netflix-Aaditi-Pohankar-she-serie La actriz Aaditi Pohankar brilla en esta serie de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie She

La serie de Netflix tiene como protagonista a Bhumika Pardeshi (Aaditi Pohankar), una mujer de bajos recursos que trabaja para la policía. Formando parte del Grupo Antinarcóticos, la oficial forma parte de una difícil e importante misión, que tiene objetivo capturar a un peligroso capo de la droga. Mientras tiene que lidiar en su casa con todos sus familiares, que incluye un esposo borracho, una madre enferma y una hermana estudiante, Bhumika se infiltra como prostituta en Bombay para poder atrapar al narcotraficante.

netflix-Aaditi-Pohankar-serie-she La trama de la serie de Netflix es una de las más atrapantes y, a su vez, desconocidas por muchos usuarios de la plataforma.

Reparto de She, serie de Netflix

Aaditi Pohankar (Bhumika Pardeshi)

Vijay Varma (Sasya)

Kishore Kumar G (Nayak)

Vishwas Kini (ACP Jason Fernández)

Saqib Ayub (Hemant)

Resh Lamba (Durga)

Vishesh Sagar (Kartik)

Sandeep Sridhar Dhabale

Tráiler de She, serie de Netflix

Dónde ver la serie She, según la zona geográfica