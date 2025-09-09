La actriz Aaditi Pohankar interpreta a Bhumika Pardeshi en la serie de Netflix.

La actriz Aaditi Pohankar interpreta a Bhumika Pardeshi en la serie de Netflix.

Hay historias que conmueven y entretienen más de la cuenta en la plataforma de Netflix. Ese es el caso de la serie She, una propuesta que tiene dos temporadas que prácticamente están ocultas y pasan casi desapercibidas por los usuarios.

Los espectadores pueden disfrutar de esta serie dramática de origen indio, cuya primera temporada se estrenó en marzo de 2020, para dar paso a una segunda, que se acomodó muy bien en la plataforma en junio de 2022 y también fue un éxito a nivel mundial.

La trama de la serie de Netflix sigue una agente pobre qué es enviada una misión encubierta como prostituta, cuyo objetivo de desmantelar un cartel de drogas en Mumbai.

La crítica respaldó esta serie de dos temporadas, cada una de 7 capítulos, destacando las brillantes actuaciones del elenco.

Además, los usuarios de Netflix que tuvieron la oportunidad de verla, la recomendaron a ojos cerrados, elogiándola entre todas las series y películas del catálogo.

La actriz Aaditi Pohankar brilla en esta serie de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie She

La serie de Netflix tiene como protagonista a Bhumika Pardeshi (Aaditi Pohankar), una mujer de bajos recursos que trabaja para la policía. Formando parte del Grupo Antinarcóticos, la oficial forma parte de una difícil e importante misión, que tiene objetivo capturar a un peligroso capo de la droga. Mientras tiene que lidiar en su casa con todos sus familiares, que incluye un esposo borracho, una madre enferma y una hermana estudiante, Bhumika se infiltra como prostituta en Bombay para poder atrapar al narcotraficante.

La trama de la serie de Netflix es una de las más atrapantes y, a su vez, desconocidas por muchos usuarios de la plataforma.

Reparto de She, serie de Netflix

  • Aaditi Pohankar (Bhumika Pardeshi)
  • Vijay Varma (Sasya)
  • Kishore Kumar G (Nayak)
  • Vishwas Kini (ACP Jason Fernández)
  • Saqib Ayub (Hemant)
  • Resh Lamba (Durga)
  • Vishesh Sagar (Kartik)
  • Sandeep Sridhar Dhabale

Tráiler de She, serie de Netflix

Dónde ver la serie She, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie She se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie She se puede ver en Netflix.
  • España: la serie She se puede ver en Netflix.

