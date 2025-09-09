La crítica respaldó esta serie de dos temporadas, cada una de 7 capítulos, destacando las brillantes actuaciones del elenco.
Además, los usuarios de Netflix que tuvieron la oportunidad de verla, la recomendaron a ojos cerrados, elogiándola entre todas las series y películas del catálogo.
La actriz Aaditi Pohankar brilla en esta serie de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie She
La serie de Netflix tiene como protagonista a Bhumika Pardeshi (Aaditi Pohankar), una mujer de bajos recursos que trabaja para la policía. Formando parte del Grupo Antinarcóticos, la oficial forma parte de una difícil e importante misión, que tiene objetivo capturar a un peligroso capo de la droga. Mientras tiene que lidiar en su casa con todos sus familiares, que incluye un esposo borracho, una madre enferma y una hermana estudiante, Bhumika se infiltra como prostituta en Bombay para poder atrapar al narcotraficante.
La trama de la serie de Netflix es una de las más atrapantes y, a su vez, desconocidas por muchos usuarios de la plataforma.
Reparto de She, serie de Netflix
- Aaditi Pohankar (Bhumika Pardeshi)
- Vijay Varma (Sasya)
- Kishore Kumar G (Nayak)
- Vishwas Kini (ACP Jason Fernández)
- Saqib Ayub (Hemant)
- Resh Lamba (Durga)
- Vishesh Sagar (Kartik)
- Sandeep Sridhar Dhabale
Tráiler de She, serie de Netflix
Dónde ver la serie She, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie She se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie She se puede ver en Netflix.
- España: la serie She se puede ver en Netflix.