Así como el actor François Civil se luce asumiendo un papel protagónico en esta película de Netflix, el resto del reparto de la entrega fue más que importante para lograr el éxito mundial de la recomendada cinta.
La película de Netflix arrasa en la plataforma y es una de las más vistas del género dramático.
Netflix: de qué trata la película El canto del Lobo
Los usuarios de Netflix se encontrarán con la historia de Chanteraide (François Civil), un hombre que posee una capacidad alucinante auditiva, que termina siendo una parte clave en la tripulación de un submarino nuclear francés, en medio de una guerra desencadenada por la invasión de Rusia a las islas Aland, un archipiélago de Finlandia.
La película de Netflix se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios.
Reparto de El canto del Lobo, película de Netflix
- François Civil (Chanteraide)
- Omar Sy (D'Orsi)
- Mathieu Kassovitz (ALFOST)
- Reda Kateb (Grandchamp)
- Paula Beer (Diane)
- Alexis Michalik (segundo SNLE-B2R)
- Jean-Yves Berteloot (comandante CIRA)
- Damien Bonnard (Oficial SNLE)
Tráiler de El canto del Lobo, película de Netflix
Dónde ver la película El canto del lobo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El canto del lobo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The Wolf’s call no está disponible en Netflix.
- España: la película El canto del lobo se puede ver en Netflix.