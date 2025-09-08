Esta película francesa de 2019 está dirigida y escrita por Antonin Baudry, y se estrenó en la plataforma de Netflix a mediados del 2019, con una duración de 2 horas.

Entre las principales reseñas positivas que la crítica elaboró sobre esta película de Netflix, se destaca la "fluidez narrativa" como principal arma del director y lo "espectacular y sorprendente" que es este thriller emocionante del gigante de streaming.