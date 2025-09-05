The Buckingham Murders es considerada una obra de arte dentro de las entregas dramáticas de la cartelera. Además, se ganó un lugar entre las propuestas más vistas de género, luciéndose entre todas las series y películas del catálogo.

La película está protagonizada por la actriz india Kareena Kapoor Khan, quien interpreta a una detective británica que está en duelo por el asesinato de su hijo y a quien le asignan la investigación de otro menor desaparecido.