La actriz Kareena Kapoor Khan interpreta a la detective Jazz en la película de Netflix.

Cuando un usuario no sabe qué elegir en la plataforma de Netflix para ver, una opción maravillosa es la película The Buckingham Murders, una imperdible producción india de 2024 que te dejará con la boca abierta, por su contundente historia.

The Buckingham Murders es considerada una obra de arte dentro de las entregas dramáticas de la cartelera. Además, se ganó un lugar entre las propuestas más vistas de género, luciéndose entre todas las series y películas del catálogo.

La película está protagonizada por la actriz india Kareena Kapoor Khan, quien interpreta a una detective británica que está en duelo por el asesinato de su hijo y a quien le asignan la investigación de otro menor desaparecido.

Estrenada en noviembre de 2024 en la plataforma de Netflix, la película que tiene brillo propio, tiene una duración de 1 hora y 46 minutos, y una recepción muy buena por parte de los críticos, con reseñas mayormente positivas.

La película de Netflix es uno de los mejores dramas de los últimos tiempos.

Netflix: de qué trata la película The Buckingham Murders

La trama se centra en Jazz (Kareena Kapoor Khan), una detective de la policía que se encuentra en duelo por la pérdida de su hijo asesinado en un condado inglés. En duelo, comienza en otra ciudad la investigación de un pequeño chico desaparecido, descubriendo cosas ocultas y aberrantes.

La película de Netflix contiene algunas escenas desgarradoras, que te erizarán la piel.

Reparto de The Buckingham Murders, película de Netflix

  • Kareena Kapoor Khan (Jasmeet “Jazz” Bhamra)
  • Keith Allen (Miller)
  • Ranveer Brar (Daljeet Sethi)
  • Prabhleen (Preeti Sethi)
  • Sarah Jane Dias (Indrani Rai)
  • Sanjeev Mehra (Kamalpreet Bhamra)
  • Ash Tandon (Hardik Patel)
  • Kapil Redekar (Saquib Chaudhary)

Tráiler de The Buckingham Murders, película de Netflix

Embed - The Buckingham Murders | Official Trailer- English| Kareena Kapoor K, Ektaa R Kapoor,Hansal M|Sept13

Dónde ver la película The Buckingham Murders, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película The Buckingham Murders se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película The Buckingham Murders se puede ver en Netflix.
  • España: la película The Buckingham Murders se puede ver en Netflix.

