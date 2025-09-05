Estrenada en noviembre de 2024 en la plataforma de Netflix, la película que tiene brillo propio, tiene una duración de 1 hora y 46 minutos, y una recepción muy buena por parte de los críticos, con reseñas mayormente positivas.
netflix-pelicula--The-Buckingham-Murders
La película de Netflix es uno de los mejores dramas de los últimos tiempos.
Netflix: de qué trata la película The Buckingham Murders
La trama se centra en Jazz (Kareena Kapoor Khan), una detective de la policía que se encuentra en duelo por la pérdida de su hijo asesinado en un condado inglés. En duelo, comienza en otra ciudad la investigación de un pequeño chico desaparecido, descubriendo cosas ocultas y aberrantes.
netflix-The-Buckingham-Murders-pelicula
La película de Netflix contiene algunas escenas desgarradoras, que te erizarán la piel.
Reparto de The Buckingham Murders, película de Netflix
- Kareena Kapoor Khan (Jasmeet “Jazz” Bhamra)
- Keith Allen (Miller)
- Ranveer Brar (Daljeet Sethi)
- Prabhleen (Preeti Sethi)
- Sarah Jane Dias (Indrani Rai)
- Sanjeev Mehra (Kamalpreet Bhamra)
- Ash Tandon (Hardik Patel)
- Kapil Redekar (Saquib Chaudhary)
Tráiler de The Buckingham Murders, película de Netflix
Embed - The Buckingham Murders | Official Trailer- English| Kareena Kapoor K, Ektaa R Kapoor,Hansal M|Sept13
Dónde ver la película The Buckingham Murders, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película The Buckingham Murders se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The Buckingham Murders se puede ver en Netflix.
- España: la película The Buckingham Murders se puede ver en Netflix.